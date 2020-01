Pierwsze inwestycje Funduszu Trójmorza już w lutym

Szczegóły pierwszego projektu finansowanego przez Fundusz Trójmorza będziemy mogli najpewniej ogłosić w połowie lutego. W tej chwili obowiązuje nas tajemnica rozmów, zatem jeszcze nie możemy zdradzić szczegółów – powiedziała na konferencji prasowej przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Praca na poziomie funduszu i asset managera jest zaawansowana, mamy bardzo ciekawe pomysły na inwestycje i w połowie lutego poinformujemy o tej przysłowiowej „pierwszej łopacie”. Dokonaliśmy dobrego wyboru, jeśli chodzi o inwestycję – mówiła na spotkaniu z dziennikarzami Daszyńska-Muzyczka.

Przedstawiając postępy w tworzeniu Funduszu Trójmorza, prezes BGK stwierdziła, że liczy na zgromadzenie ok. 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza w 2020 roku. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro.

Uczestniczący w spotkaniu Paweł Nierada, członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i pierwszy wiceprezes zarządu BGK oraz Corina Vulpeș, członek zarządu Funduszu Trójmorza i dyrektor rumuńskiego EximBanku przedstawili kluczowe obszary działań funduszu i kamienie milowe w jego powołaniu. Fundusz, wspierający inwestycje infrastrukturalne na terenie 12 krajów Trójmorza skupiać będzie uwagę na projektach infrastruktury transportowej i logistycznej, energetyki oraz infrastrukturze cyfrowej.

Warto podkreślić, że Fundusz jest inicjatywą komercyjną, skupić ma prywatne fundusze - tak, by przyciągnąć kapitał z całego świata - powiedziała członek zarządu Funduszu Trójmorza i dyrektor z rumuńskiego EximBanku Corina Vulpe. Fundusz ma przyciągać kapitały prywatne, spoza UE również - globalne, o wysokiej jakości inwestycyjnej i długoterminowe; mówimy również o instytucjach takich jak EBOR, EBI i Bank Światowy. To jednak nie jest instytucja oparta o mechanizmy dotacyjne – podkreślił członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada.

Inicjatywa Trójmorza to zawiązany w 2016 roku projekt polityczny wspierający współpracę gospodarczo-polityczną dwunastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Fundusz Trójmorza to, jak wyjaśniali uczestnicy konferencji, wehikuł finansowy - inicjatywa wypracowana przez wszystkie banki rozwoju regionu służąca wsparciu finansowemu inicjatyw rozwijających infrastrukturę Trójmorza.

Dziś PKB krajów Trójmorza wynosi 1,7 bln euro. Wedle naszej prognozy, średni wzrost do 2030 r. wyniesie 2,4% a PKB licząc w cenach z 2018 r. zwiększy się do 2,3 bln euro. Udział regionu w produkcie krajowym brutto całej UE zwiększy się z 11 do 13%” - czytamy w przedstawionym podczas spotkania raporcie Spotdata. Inwestycje strukturalne o znaczeniu regionalnym w Trójmorzu sięgną w 2030 roku 200 mld euro. W szerszej perspektywie, rozumianej jako górna granica prawdopodobnego popytu inwestycyjnego szacunek zakłada, że zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne w dekadzie do 2030 roku sięgną 1,1 bln euro.

Na początku czerwca 2019 r. prezes BGK i prezes EximBanku z Rumunii oficjalnie ogłosili założenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund) podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Lublanie. Zasoby Funduszu będą pochodzić z róznych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro.

Fundusz jest otwarty dla wszystkich państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Czech. Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie nawet od 3 do 5 mld euro.

(mac, ISBnews)