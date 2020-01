Program PolSKI Mistrz dla uzdolnionych sportowców

Grupa PKL, której właścicielem jest pośrednio fundusz inwestycji infrastrukturalnych, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR), zawarła umowę współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim (PZN). Porozumienie podpisane z PZN przez PFR i Grupę PKL zainicjowało strategiczny program PolSKI Mistrz wspierający rozwój narciarstwa i snowboardu zjazdowego w Polsce.

Na mocy podpisanego porozumienia Polski Fundusz Rozwoju, Polskie Koleje Linowe i Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynickaudzielają wsparcia finansowego Polskiemu Związkowi Narciarskiemu na realizację programu PolSKI Mistrz.

PKL i Jaworzyna Krynicka udostępniają zawodnikom PZN do treningów sportowe trasy narciarskie w swoich ośrodkach i stają się areną zawodów organizowanych przez PZN. Szczegóły programu PolSKI Mistrz zaprezentowane zostały na konferencji prasowej 25 stycznia 2020 podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.

Od wielu miesięcy rozmawialiśmy z naszymi partnerami w PZN o sposobie wykorzystania potencjału tras narciarskich i zaplecza sportowego ośrodków Grupy PKL. Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron: PFR, Grupy PKL i PZN, wypracowaliśmy inicjatywę PolSKI Mistrz. Program ten jest szansą na wyszkolenie zawodników PZN, którzy przy wsparciu organizacyjnym i finansowym udzielanym przez Grupę PKL i jej właściciela będą przygotowani do rywalizacji o najwyższe sportowe cele – tłumaczy Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL.

Program PolSKI Mistrz doskonale wpisuje się w strategię Polskich Kolei Linowych, gdzie Polski Fundusz Rozwoju jest inwestorem. Łączy bowiem wymiar biznesowy – rozwój i promocja tras, których operatorem jest PKL z wymiarem społecznym - wsparcie rozwoju polskiego narciarstwa zjazdowego i snowboardu.

PKL ma jasno sprecyzowany plan rozwoju ośrodków narciarskich, które oprócz ogólnodostępnego charakteru turystycznego i amatorskiego będą rozwijać się w kierunku profesjonalnej, wyczynowej bazy dla polskich narciarzy i snowboardzistów. By móc rozwijać Program PolSKi Mistrz niezbędna jest jednak modernizacja i dostosowanie oferty narciarskiej ośrodków PKL, w których trenują polscy zawodnicy. Chcemy by narciarze i snowboardziści polskiej kadry mieli najlepsze warunki do rywalizacji sportowej o najwyższe cele. Zakładamy długofalowe wsparcie finansowe programu – mówi Paweł Borys, prezes zarządu PFR

Grupa PKL udostępnia w swoich ośrodkach na potrzeby programu PolSKI Mistrz trasy narciarskie na Kasprowym Wierchu, na Palenicy w Szczawnicy (trasa nr 1), na Jaworzynie Krynickiej w Krynicy-Zdroju (trasa nr 5 FIS) oraz na Mosornym Groniu wZawoi. Zapewnia także zaplecze techniczne i pokrywa kosztyprzygotowania tras.

Program PolSKI Mistrz ma służyć osiąganiu celów sportowych polskich zawodników, a także podniesieniu atrakcyjności ośrodków Grupy PKL. Trasy Grupy PKL są stale rozwijane zarówno w ramach unowocześniania systemu śnieżenia jak i zabezpieczenia tras, systemu pomiaru czasu i stosowania odpowiedniego sprzętu technicznego zgodnego z wytycznymi FIS i PZN – dodaje Patryk Białokozowicz, członek zarządu PKL.

Celem programu PolSKI Mistrz jest przede wszystkim promocja narciarstwa i snowboardu wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do sportu oraz wsparcie organizacyjne i finansowe prowadzące do rozwoju narciarstwa zjazdowego i snowboardu w Polsce.

Potencjał polskiego narciarstwa alpejskiego i snowboardu jest olbrzymi. Mamy kilka milionów narciarzy, którzy szusują na nartach rekreacyjnie, wiele historycznych sukcesów, ale także, może jeszcze nie najbardziej spektakularne, ale już zauważalne sukcesy naszch reprezentantów – Maryny Gąsienicy-Daniel, Aleksandry Król czy Oskara Kwiatkowskiego.

Liczymy, że szerszy dostęp do zawodowego uprawiania narciarstwa i snowboardu, który jest możliwy dzięki współpracy z naszymi partnerami, przyczyni się do jeszcze większych sukcesów na arenie międzynarodowej

oraz do tego, że w przyszłości będziemy na naszych stokach rozgrywali najważniejsze sportowe imprezy - podkreśla Apoloniusz Tajner, prezes PZN.

PZN przeznacza wsparcie finansowe od partnerów programu PolSKI Mistrz na organizację krajowego współzawodnictwa sportowego poprzez cykl zawodów dla kategorii Młodzik oraz Junior Młodszy (Młodzieżowy Puchar Polski) oraz Junior i Senior (cykl zawodów Międzynarodowych FIS), a także Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim oraz snowboardzie. Program wspiera także szkolenie Kadr Narodowych PZN w narciarstwie alpejskim i snowboardzie zjazdowym – kadry męskiej oraz damskiej, w tym transport, wynagrodzenia dla trenerów i zakup sprzętu.

PolSKi Mistrz jest wymiernym wsparciem dla klubów i młodych narciarzy. Cieszę się, że powstał program, który przyczyni się do rozwoju narciarstwa w Polsce oraz jego promocji m.in. poprzez zawody międzynarodowe w kraju. Po kontuzji będę mogła trenować w Polsce i tutaj zamierzam rozpocząć powrót do narciarskiej formy - zapowiada Maryna Gąsienica-Daniel, reprezentantka Kadry Narodowej Kobiet.

