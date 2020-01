Rafako: Modernizacji będzie podlegać ok. 30 bloków 200+MW

Potrzeby programu modernizacji bloków klasy 200+ MW w Polsce są szacowane na ok. 30 obiektów po koszcie 40-60 mln zł netto za sztukę, poinformowali członkowie zarządu Rafako, które obecnie realizuje testowy obiekt referencyjny w ramach projektu NCBR „Bloki 200+”. Rafako ocenia, że może rocznie modernizować kilka takich bloków i chciałoby pozyskać 30-40% z tego rynku.

Polska posiada 47 bloków energetycznych klasy 200+ MWe. Zakładamy, że ok. 30 z nich może podlegać modernizacji. Nasze ‘hit ratio’ to ok. 30% w tego typu programach, jeśli chodzi o modernizację, jest ono nawet większe. Powinniśmy mieć ‘hit ratio’ 30-40%, tyle z nich pozyskać” - powiedziała wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail podczas konferencji prasowej.

Wartość netto prowadzonego przez nas projektu badawczego to ok. 70 mln zł. Komercjalizacja - w zależności od stanu bloku, według obecnych cen - to 40-60 mln zł netto na blok - dodał dyrektor odpowiedzialny za projekt Maciej Kaczorowski.