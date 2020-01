Już wkrótce ruszy największy w Polsce magazyn energii

Inwestycja o mocy 6MW powstaje na terenie farmy wiatrowej w Bystrej k. Pruszcza Gdańskiego na Pomorzu.

Wiosną Energa uruchomi pierwszy magazyn energii o dużej pojemności. Do końca br. potrwają prace testowe z udziałem japońskich partnerów zaangażowanych w ten projekt – podkreśla Mariusz Gajda, który wziął udział w panelu „OZE w portfolio liderów polskiego rynku”.

Największy w Polsce, hybrydowy magazyn energii (ang. Battery Energy Storage System) będzie składał się z dwóch zespołów baterii: kwasowo-ołowiowych oraz litowo-jonowych, zainstalowanych na powierzchni 1200 m kw. Jego moc ma osiągnąć 6 MW, a pojemność 27 MWh.

Budowa magazynu to część polsko-japońskiego projektu, w którym bierze udział Grupa Energa. Jego pierwszy etap to wdrożenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne systemu SPS (ang. Special Protection Scheme). To nowatorskie rozwiązanie – system automatycznie eliminuje przeciążenie na elementach sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej 110 kV. Kolejnym krokiem w realizacji projektu będzie właśnie uruchomienie magazynu.

Projekt to efekt porozumienia Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych) oraz japońskiej organizacji rządowej NEDO (ang. New Energy and Industrial Technology Development Organization). Zostało ono zawarte w 2017 roku.

Pomorski BESS nie jest pierwszym innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie magazynowania energii, którym Grupa Energa może się pochwalić. W 2016 roku zbudowano już magazyn o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh w okolicach Pucka. Magazyn w Bystrej jest 18 razy większy.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).