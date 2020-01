Polska w przebudowie. GDDKiA ogłasza plany przetargowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiada, że w tym roku ogłosi przetargi na istniejącej sieci dróg za około 3,6 mld zł - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie GDDKiA

Będą to przetargi na przebudowę dróg i skrzyżowań oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na odcinkach dróg krajowych długości około 630 km.

Przed tygodniem GDDKiA informowała, że w tym roku ogłosi przetargi na budowę ponad 353 km nowych dróg. Szacowana wartość ich realizacji to około 12,2 mld zł.

w realizacji mamy obecnie 82 zadania z nowymi odcinkami dróg o łącznej długości ponad 1000 km, w przetargach kolejnych 29 zadań o łącznej długości blisko 360 km, a do końca 2020 r. ogłosimy nowe przetargi na 25 odcinków o łącznej długości ponad 350 km. Planowane działania na istniejącej sieci to przebudowa dróg i skrzyżowań oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na odcinkach dróg krajowych, z których na co dzień korzystają nie tylko kierowcy, ale również piesi i rowerzyści - czytamy w komunikacie GDDKiA

Przetargi w 2020 roku dot. działań na sieci

Zadania na sieci / autor: GDDKiA

Wśród zaplanowanych na 2020 rok przetargów znalazło się 67 zadań dotyczących rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych o łącznej długości ok. 465 km. Niemal wszystkie przetargi, dokładnie 57 o długości ok. 363 km, będą dotyczyć wyłonienia wykonawców robót budowlanych. W ośmiu przypadkach ogłosimy postępowania na realizację w trybie „Projektuj i buduj” w sumie na ok. 102 km. Będziemy poszukiwać wykonawców zarówno na krótkie pojedyncze odcinki, jak również na kilka odcinków na danej drodze, które przełożą się na rozbudowę dłuższych odcinków. Dla przykładu blisko 55 km na DK65 w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim, blisko 50 km na DK22 oraz DK92 w woj. pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Około 33 km DK36 w woj. wielkopolskim i dolnośląskim czy ponad 24 km DK53 w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wśród przetargów w trybie „Projektuj i buduj” znalazły się 32 km na DK62 w woj. mazowieckim i po 22 km na DK16 w woj. podlaskim i DK48 w woj. mazowieckim.

Przetargi na przebudowę dotyczą 28 zadań o łącznej długości ok. 54 km i wartości ok. 260 mln zł. Kolejną pozycją są przetargi na obiekty mostowe, w sumie na 53 zadania o łącznej wartości ponad 450 mln zł. W przetargach na wyłonienie wykonawców inwestycji znalazły się m. in. przebudowa istniejącego i budowa nowych mostów na rzece Bóbr w Brzózce na DK32 i na DK94 w Bolesławcu, przebudowa wiaduktu na S86 w Katowicach, budowa mostu na rzece Wieprz w Łęcznej czy też obiektów na Noteci w okolicy Ujścia. Wśród przetargów na opracowanie dokumentacji i budowę jest też między innymi rozbudowa istniejącego mostu na Wiśle w Sandomierzu.

PAP, mw