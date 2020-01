Urządzenia z Finlandii zabijają koronawirusy?

„Technologia fińskiej firmy zabija koronawirusy w powietrzu” - pisze wtorkowy „Helsingin Sanomat” opisując zamówienie na oczyszczacze powietrza, jakie fiński zakład w Mikkeli, w południowo-wschodniej Finlandii, realizuje ekspresowo dla placówek medycznych w ChRL.

Otrzymaliśmy pilne zamówienie od chińskich państwowych szpitali - potwierdza dyrektor operacyjny fińskiego przedsiębiorstwa Genano, Aleksi Ahti.

W oficjalnym komunikacie spółki podano, że firma ma duże doświadczenie w dostarczaniu sprzętu do zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w sterylnych oraz wyizolowanych pomieszczeniach szpitalnych. W poprzednich latach realizowane były m.in. dostawy do zakładów lecznictwa w Arabii Saudyjskiej w trakcie epidemii wirusa MERS - podkreślono.

Dziennik „Helsingin Sanomat” przypomina także, że firma realizowała zamówienie także do szpitali w Azji podczas epidemii wirusa SARS. W trakcie poprzednich epidemii dostarczono ok. 100 urządzeń. Obecnie z Chin w ciągu tygodnia zamówiono ok. 200 sztuk, co znacznie przekracza średnie roczne zamówienia firmy realizowane dla szpitali czy laboratoriów.

Czytaj też:Koronawirus: Lek stworzą… Polacy?

Według ostatnich informacji pierwsze partie sprzętu mają trafić bezpośrednio do szpitali w Wuhan. W chińskim mieście, w którym zlokalizowano ognisko nowego koronawirusa mają zostać zbudowane w szybkim tempie także nowe szpitale dla ok. 2 tys. pacjentów. Fiński zakład zdecydował też podarować kilka urządzeń dla placówek powstających w strefie kryzysowej.

Według komunikatu firmy Genano, opatentowana technologia zastosowana w jej oczyszczaczach

eliminuje i zabija wszystkie rozprzestrzeniające się drogą powietrzną drobnoustroje, jak wirusy czy bakterie”.

W oczyszczaczach zdolnych wychwycić drobne cząstki o wielkości trzech nanometrów nie ma mechanicznego filtra, który trzeba konserwować, a powietrze filtrowane jest przez działanie silnego pola elektrycznego.

PAP/gr