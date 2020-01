PERN rozbuduje bazę paliw w Dębogórzu

PERN planuje zwiększenie możliwości załadunkowych nalewni cystern kolejowych w bazie paliw w Dębogórzu (Pomorskie) przystosowanej do przyjmowania tankowców. Spółka w ogłoszonym przetargu poszukuje wykonawcy tej inwestycji. Oferty w postępowaniu można składać do 21 lutego.

W dokumentacji przetargowej PERN wyjaśnił, iż celem planowanego zadania jest m.in. rozbudowa infrastruktury technologicznej, torowej i towarzyszącej, obejmującej dwa nowe stanowiska nalewu dla cystern kolejowych w bazie paliw w Dębogórzu.

Budowa infrastruktury pozwoli znacząco zwiększyć możliwości załadunkowe bazy paliw i prowadzić dystrybucję paliw w wolumenach zgodnych z aktualnym i przyszłym zapotrzebowaniem krajowego rynku paliw - podkreśliła spółka w ogłoszeniu.

PERN podał, że planowana inwestycja dotyczy m.in. rozbudowy bocznicy kolejowej, w tym budowy dwóch nowych torów o długości ok. 1 km każdy wraz z rozjazdami, oraz budowy dwóch stanowisk do załadunku cystern kolejowych z układem pomiarowym i pełną automatyką.

Baza paliw w Dębogórzu to jedyny taki obiekt PERN przystosowany do obsługi tankowców. Wcześniej spółka informowała, że miesięcznie baza przyjmuje kilka jednostek, a wyjeżdża stamtąd do dalszej dystrybucji ok. 240 tys. metrów sześc. paliw.

PERN jest strategicznym podmiotem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadającym za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że w 2020 r. przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty, a zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018-22, czyli w okresie obecnej strategii spółki, wyniosą tam łącznie ok. 3,1 mld zł. Wśród priorytetowych inwestycji, które realizuje spółka jest m.in. rozbudowa pojemności magazynowych ropy oraz paliw.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

PAP, KG