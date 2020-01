Niemieckie media krytycznie o planie Trumpa

Niemiecka prasa w środę jednogłośnie krytykuje bliskowschodni plan pokojowy prezydenta USA Donalda Trumpa. Zdaniem mediów przygotowany projekt może raczej zasiać niezgodę, a u jego podstaw leżą partykularne polityczne cele amerykańskiego przywódcy.

To, co Trump przedstawia jako +plan pokojowy+ i +porozumienie stulecia+, może raczej zasiać nową niezgodę. Trump nigdy nie twierdził, że jest bezstronnym pośrednikiem. Nie uwzględnił zaprzyjaźnionych arabskich sąsiadów Izraela, takich jak Jordania i Egipt, ani nie skonsultował się z Europejczykami - pisze dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Podkreśla, że Palestyńczycy nie odegrali w ogóle żadnej roli w przygotowaniu projektu.

Trump co prawda przyznaje im państwo, ale wyraźnie okrojone i z bardzo ograniczoną suwerennością. Możliwe do przyjęcia rozwiązanie w postaci dwóch państw wygląda inaczej - ubolewa gazeta.

Berliński „Tagesspiegel” przypomina, że powstały już niezliczone plany pokojowe dotyczące Bliskiego Wschodu, które nie miały szans na realizację.

Plan Trumpa jest kolejnym. Ale jednocześnie zawiera element nowości - jest to pierwszy bliskowschodni plan pokojowy, w którym pogodzenie interesów Izraelczyków i Palestyńczyków nie gra dostrzegalnej roli. Trumpowi chodzi bowiem o interes polityczny USA i Izraela - diagnozuje dziennik, wyjaśniając, że obecny prezydent USA będzie ubiegać się o drugą kadencję.

Trump nie prowadzi pobożnego życia, nie chodzi do kościoła, a jednak wie, jak przekonać do siebie chrześcijańskich prawicowych wyborców: Ziemia Święta nie zostanie podzielona. Ani chrześcijanie, ani Żydzi nie będą musieli dzielić się z muzułmanami prawem do Judei i Samarii (Zachodniego Brzegu Jordanu - PAP), Nazaretu, Betlejem i Jerozolimy - pisze „Tagesspiegel”.