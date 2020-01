Premier: Trwa przebudowa polskich połączeń kolejowych

Realizujemy konsekwentnie strategię rozwoju kolei – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas II Kongresu Rozwoju Kolei

Premier podkreślał, że trwa przebudowa polskich połączeń kolejowych, a Polska nadal zmaga się ze spuścizną zaborów, także w sferze transportu kolejowego.

Aby Polska przezwyciężyła spuściznę zaborów, bo nawet dziś często jeździmy z miejsca do miejsca szlakami wyznaczonymi w trakcie zaborów – podkreślił premier. - Aby tego dokonać potrzebujemy rozwoju komunikacyjnego opartego o nowe rozwiązania komunikacyjne i takim jest CPK.

Premier podkreślił rolę obecnego studium lokalizacyjnego.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne pokazuje, że konsekwentnie realizujemy nasza strategię komunikacyjną,. Jestem przekonany, że dzięki temu Polska będzie na wyższym poziomie cywilizacyjnym za te 10 lat. To serce planu Odpowiedzialnego Rozwoju. I jako to ma najwyższy priorytet polskiego rządu. Dołożymy wszelkich starań, by w ciągu tych kilku lat ten port centralny powstał.