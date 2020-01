Szybkie 600 – premiera nowej gry LOTTO

Totalizator Sportowy powiększa portfolio produktów. Już w piątek 31 stycznia w punktach LOTTO zagramy w nową grę – Szybkie 600. Główna wygrana to 600 złotych wypłacane co tydzień przez cały rok, a przy zwielokrotnionej stawce – nawet 6000 złotych. Okazja na takie wygrane pojawi się codziennie w losowaniach co 4 minuty.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy coraz częściej są zainteresowani grami o natychmiastowej wygranej. Jest to nie tylko trend widoczny w Polsce, ale także na całym światowym rynku loteryjnym. Wprowadzając Szybkie 600, dotrzymujemy wielokrotnie składanych obietnic o stałym powiększaniu wachlarza gier LOTTO – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Jak podkreśla Totalizator Sportowy, Szybkie 600 to nie tylko dziesiąta marka produktowa w portfolio spółki, ale także – obok Zdrapek oraz Keno – trzecia o natychmiastowej wygranej.

Codziennie odbywać się będzie aż 260 losowań gry – co 4 minuty od godz. 6:36 do 23:52, na przemian z losowaniami Keno. Wizualizacje losowań prezentowane będą na monitorach w punktach LOTTO. Jeszcze w tym półroczu Szybkie 600 zostanie także udostępnione na platformie lotto.pl.

W grze Szybkie 600 wystarczy wybrać 6 z 32 liczb. Można zagrać na chybił trafił lub wytypować swoje własne liczby. Zakład z pojedynczą stawką kosztuje jedynie 2 zł. Wygrywamy już przy trafieniu 2 liczb. Trafione 6 daje główną wygraną w wysokości 600 zł wypłacanych co tydzień przez cały rok, a zwiększając stawkę można wygrać nawet 6000 zł wypłacane co tydzień przez rok.

Atutem tej gry jest dodatkowa premia, która może być doliczona do jednego z pięciu stopni wygranych występujących w grze, dzięki czemu możemy wygrać więcej! Premia kumuluje się z losowania na losowanie, aż do momentu, kiedy padnie wygrana w stopniu, do którego jest przypisana. Aby nie ominąć losowania z premią, można zawrzeć zakłady od razu na więcej losowań – nawet na 50 kolejnych.