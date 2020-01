Zmiany w zarządzie Orlenu

Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała do składu zarządu od 3 lutego 2020 r. Adama Buraka do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu oraz Jana Szewczaka do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów

Adam Burak jest absolwentem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku dziennikarstwo i PR, posiada również tytuł MBA.

W Grupie ORLEN odpowiada za realizację skonsolidowanej strategii komunikacyjnej w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej, w tym także rozwój kanałów komunikacji digitalowej w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Od lutego 2018 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej w PKN ORLEN nadzorując realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Grupy ORLEN oraz budowę struktur i modelu biznesowego agencji mediowej, powołanej we współpracy z PZU S.A.

Wcześniej związany z branżą paliwowo-energetyczną oraz sektorem finansowym. Pełnił m.in. funkcję dyrektora komunikacji i marketingu w największych polskich spółkach, takich jak Grupa Energa, Grupa LOTOS czy PZU S.A, tworząc i wdrażając strategie komunikacji korporacyjnej, marketingowej i sponsoringowej. Posiada również szerokie doświadczenie w marketingu sportowym i dziennikarstwie. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i PR oraz rzecznika prasowego Stadionu Wrocław, natomiast w latach 2008-2012, jako dziennikarz, związany był z telewizją Polsat.

Pełnił funkcję członka rad nadzorczych w UNIPETROL A.S., ORLEN Południe S.A. oraz PZU Zdrowie S.A.

Adam Burak jest jurorem branżowego konkursu Złote Spinacze, członkiem kapituły programu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu BRIEF oraz prelegentem Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

W ciągu ostatnich dwóch lat PKN ORLEN wygenerował ponad 270 tys publikacji z czego 99 proc. o pozytywnym i neutralnym wydźwięku. Ekwiwalent mediowy tych publikacji wynosił blisko 2,5 mld zł. W ciągu dwóch lat w spółce udało się zbudować największe i najbardziej angażujące profile korporacyjne w mediach społecznościowych spośród wszystkich spółek skarbu. FB PKN ORLEN ma ponad 180 tys. obserwujących, TT ponad 18 tys., LinkedIn ponad 30 tys., Instagram ponad 15 tys. Sam facebookowy profil PKN ORLEN w ciągu dwóch lat wygenerował ponad 42 miliony zsięgu a TT ponad 13 mln. Profile korporacyjne PKN ORLEN rozpoczęły intensywne wykorzystywanie nowych, angażujących formatów, takich jak stories, generując w ostatnim roku zasięgi na poziomie blisko 600 tys. odsłon (FBstories) i blisko 850 tys. odsłon (instastories). Ponadto w obszarze komunikacji korporacyjnej znajdują się profile społecznościowe PPDO. TT PPDO z blisko 13 tys. obserwujących i blisko 10 mln zasięgu rocznie jest największym profilem spośród wszystkich profili prezesów w Polsce. Do tego dochodzi profil na Facebooku, który generuje dodatkowych 5 mln odsłon rocznie.

Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze.

Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej (Vistula). Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych.

