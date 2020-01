Accenture poszerza grono partnerów

Accenture dołącza do partnerów merytorycznych akceleratora Accelpoint. Współpraca obejmie wspólne inicjatywy komunikacyjne i eventowe, a także wsparcie mentoringowe oferowane w programie AccelUp, łączącym dojrzałe startupy z korporacjami.

Grono Partnerów Accelpoint poszerza się, a tym samym wzbogaca się nasze zaplecze eksperckie. To niewątpliwy wyróżnik naszej oferty i duża wartość dla startupów biorących udział w programie AccelUp. Mamy nadzieję, że kompleksowy pakiet korzyści, jaki oferujemy startupom, wraz z rozbudowanym, merytorycznym wsparciem ze strony Partnerów, przyciągną kolejne dojrzałe projekty, które chcą rozwinąć swój biznes na skalę globalną. Do aplikowania zapraszamy na stronę www.accelpoint.pl przez cały czas trwania programu - mówi dr Michał Bańka, CEO & Co - Founder Accelpoint. Podjęliśmy współpracę z Accelpoint, ponieważ zależy nam, by w ramach programu dzielić się naszą wiedzą ekspercką oraz doświadczeniem i być realnym wsparciem dla perspektywicznych startupów. Zdajemy sobie sprawę, że dla młodych firm finansowanie jest tylko jednym z elementów niezbędnych, aby odnieść sukces. Równie ważny jest know-how, który nasi eksperci będą mieli szansę przekazywać podczas indywidualnych konsultacji. Jesteśmy też w stanie pomóc nowym, innowacyjnym firmom oferującym rozwiązania na rynku B2B w dotarciu do dużych przedsiębiorstw – mówi Karol Mazurek, Managing Director w Accenture.

O programie AccelUp

AccelUp to uruchomiony przez spółkę Accelpoint program akceleracyjny, który łączy dojrzałe startupy z firmami z branż fintech, insurtech i telco z globalnymi korporacjami. Uczestnicy programu otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe do 200 000 zł i know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi. Mają także możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed gronem przedstawicieli globalnych funduszy VC oraz nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami programu.

W grudniu akcelerator Accelpoint zakończył przyjmowanie zgłoszeń do drugiej rundy programu. Spośród 159 zgłoszeń do akceleracji wybranych zostało 13 startupów. Do programu zaproszone są startupy z produktami gotowymi do wdrożenia. W pierwszym etapie akceleracji firmy otrzymają pomoc w zaadaptowaniu produktów do potrzeb partnerów, z kolei w drugim startup przetestuje produkt na infrastrukturze partnera i przeprowadzi Proof of Concept. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w trybie ciągłym na stronie internetowej www.accelpoint.pl.

Program jest realizowany w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator Accelpoint otrzymał wsparcie w ramach działania 2.5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, “Programy Akceleracyjne”.

Mat. Pras.