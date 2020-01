Przychody Facebooka mocno w górę. Wpływy głównie z reklam

W minionym kwartale Facebook osiągnął wzrost przychodów o 25 proc. do 21,08 mld dolarów oraz zysku netto z 6,88 do 7,35 mld dolarów - czytamy na wirtualnemedia.pl.

W ujęciu całorocznym przychody Facebooka poszły w górę o 27 proc. - z 55,84 do 70,7 mld dolarów. Te reklamowe zwiększyły się z 55,01 do 69,65 mld dolarów, a pozostałe z 825 mln do 1,04 mld dolarów. Jednocześnie koszty podskoczyły o 51 proc. do 46,71 mld dolarów, przez co marża operacyjna zmalała z 45 do 34 proc., a zysk netto z 22,11 do 18,48 mld dolarów. W samym czwartym kwartale wydatki zwiększyły się znacznie mniej (o 34 proc. do 12,22 mld dolarów), co przełożyło się na spadek marży operacyjnej z 46 do 42 proc., natomiast zysk netto wzrósł z 6,88 do 7,35 mld dolarów.

Przychody Facebooka płynął głównie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wyniosły 10,25 mld dolarów, co oznacza 48,6 proc. wszystkich wpływów. Dalej w zestawieniu są Azja i Europa.

Jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, to z Facebooka przynajmniej raz w miesiącu korzystało w zeszłym kwartale 2,5 mld internautów, wobec 2,32 mld rok wcześniej. Liczba użytkowników w Azji i regionie Pacyfiku zwiększyła się z 947 mln do 1,04 mld, w pozostałych regionach - z 750 do 817 mln, w Europie - z 381 do 394 mln, a w USA i Kanadzie - z 242 do 248 mln.

KG/Wirtualne Media