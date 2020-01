Rusza Mały ZUS Plus – więcej firm skorzysta z ulg

Około 320 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców od jutra będzie mogło skorzystać z Małego ZUS-u Plus.

Oznacza to, że ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodów. W sumie ich oszczędności z tego tytułu Ministerstwo Rozwoju szacuje na ok. 1,3 mld złotych rocznie. To średnio kilkaset złotych miesięcznie w kieszeni przedsiębiorcy. Do Małego ZUS Plus można zgłaszać się od 1 lutego do 2 marca 2020 roku.

Tzw. Mały ZUS Plus to jedna z obietnic złożonych przez premiera Morawieckiego przed ostatnimi wyborami i jest jedną z pierwszych, którą zrealizowaliśmy przy pełnych konsultacjach i dialogu. Bez dobrej współpracy to rozwiązanie nie byłoby możliwe. Jest skierowane do tych najmniejszych przedsiębiorców. - mówi minister Jadwiga Emilewicz – Nasz projekt utrzymuje dotychczasowe mechanizmy, które pozwalają korzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty.

Co się zmieni? Dotychczas z Małego ZUS-u mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli ulga przysługiwała tym firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. zł. Teraz ten limit będzie blisko dwukrotnie większy. Od 1 lutego, już z Małego ZUS Plus, będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z zakładki E-składka i posługiwania się naszym kalkulatorem. To bardzo przydatne narzędzie, po ustawieniu kilku parametrów pokazuje czy możemy skorzystać z rozwiązań o których mówiła Pani Minister. - dodaje prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska – Jesteśmy do dyspozycji obsługi przedsiębiorców. Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczących zasad, warunków i terminów korzystania z ulgi.

Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek Małego ZUS-u zależy od przychodu, a od lutego będzie liczona proporcjonalnie od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie połowa pięciokrotnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie się musiała ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł, a 3136,20 zł w 2020 roku.

Przedsiębiorca zgłaszając się do Małego ZUS-u Plus musi złożyć odpowiednie dokumenty, tj. ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym o dla Małego ZUS: 05 90 lub 05 92). Dodatkowo w marcu należy rozliczyć się z tytułu rocznego przychodu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS-u i chcą nadal podlegać w uldze opartej o nowe zasady. Nie muszą się przerejestrowywać, natomiast mają obowiązek złożyć dwukrotnie dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek (w lutym i w marcu).

Z ulgi korzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Wykluczone są natomiast firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność. Z ulgi nie skorzysta również osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Mały ZUS Plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „Ulgi na start” (sześć miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (dwa lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

PAP, KG