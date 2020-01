Orlen ponownie w gronie najlepszych pracodawców w Polsce

PKN Orlen już po raz dziewiąty z rzędu znalazł się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce, po raz pierwszy w TOP 5 przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat - podała spółka. Według niej, wysoka pozycja w konkursie Top Employer Polska potwierdza najwyższe standardy zatrudnienia w koncernie.

Eksperci Top Employers Institute prowadzący badanie, po raz kolejny docenili i nagrodzili PKN Orlen za spełnienie najwyższych światowych standardów w zakresie polityki personalnej - napisał w piątkowym komunikacie płocki koncern. Jak podkreślił, organizacje otrzymujące certyfikat Top Employer muszą poddać niezależnemu audytowi ponad 600 praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

„Wynik badania Top Employers to dla nas potwierdzenie, że nasze rozwiązania ukierunkowane na rozwój pracowników już teraz spełniają najwyższe światowe standardy. To jednak przede wszystkim motywacja, żeby z roku na rok konsekwentnie podnosić poprzeczkę” - powiedziała Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr PKN Orlen, cytowana w komunikacie spółki. Jak podkreśliła, różnorodny wachlarz rozwiązań skoncentrowanych na rozwoju pracowników, szeroki pakiet benefitów dostosowany do indywidualnych potrzeb, czy wdrażanie technologii wspomagających procesy HR to tylko niektóre ze skutecznie realizowanych tam działań.

Nie spoczywamy jednak na laurach. Na bieżąco wdrażamy szerokie spektrum praktyk i zarządzamy nimi w taki sposób, by przyciągnąć, angażować oraz utrzymać najlepszych profesjonalistów - dodała dyrektor wykonawcza ds. kadr PKN Orlen.

Prezes Top Employers Institute David Plink, zwrócił uwagę, że „organizacja uznawana za Top Employer musi udowodnić, że poprzez wdrożenie wielu praktyk HR, pomaga udoskonalić środowisko pracy, dzięki czemu kadra ma zapewniony rozwój i doskonałe warunki zatrudnienia”. „Firmy, które otrzymały certyfikat, są doskonałym przykładem zaangażowania w nieustanne usprawnianie praktyk HR i dbania o swoich pracowników” - dodał.

PKN Orlen przypomniał, że Top Employers Institute został założony ponad 28 lat temu i „jest globalnym autorytetem w zakresie badania warunków pracy tworzonych przez pracodawców oraz realizowaną politykę personalną”. Koncern zaznaczył, że w tegorocznej edycji badania Top Employers Institute wyróżnił ponad 1600 organizacji w 119 krajach i regionach.

Wszystkie firmy na całym świecie oceniane są według jednej metodologii badania, co gwarantuje, że certyfikowana organizacja oferuje najwyższe światowe standardy w obszarze HR. Ocenie podlegają m.in. wynagrodzenia i benefity, system premiowania, rozwój i szkolenia czy kultura organizacyjna firmy. Certyfikat przyznawany jest jedynie na rok. Dzięki temu wiadomo, że badana firma regularnie spełnia określone standardy i oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia - wyjaśnił płocki koncern.

Wspomniał jednocześnie, że w tym roku po raz pierwszy w historii do grona certyfikowanych organizacji Top Employers Polska 2020 dołączyła również spółka Anwil z Grupy Orlen, producent m.in. nawozów sztucznych, którego główny zakład produkcyjny znajduje się we Włocławku.

PAP, KG