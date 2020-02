Historia leśnictwa to historia Polski

W historii naszego leśnictwa odbijają się skomplikowane dzieje XX-wiecznej Polski - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników gali jubileuszowej 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

„Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu obchodzi dzisiaj swoje wielkie święto. Setna rocznica powołania tej instytucji jest okazją do podsumowania minionych lat działalności, a także do wyrażenia wdzięczności dla całej wielkopolskiej braci leśnej” - napisał w liście szef rządu.

Jak dodał, jubileusz to także czas podziękowań „za szczególne zaangażowanie w ochronę naszego wspaniałego narodowego dobra”.

Premier przypomniał, że 31 stycznia 1920 roku minister Władysław Seyda zapoczątkował proces tworzenia się państwowej administracji leśnej na obszarze byłego zaboru pruskiego. 1 grudnia 1922 roku włączono te tereny do państwa polskiego.

„W historii naszego leśnictwa odbijają się skomplikowane dzieje XX-wiecznej Polski. Przez dekady model zarządzania naszą gospodarka leśną ulegał licznym przekształceniom. Dziś w codziennej pracy łączycie państwo przeszłość z teraźniejszością. Czerpiecie inspirację z najlepszych tradycji pokoleń polskich leśników, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia nauki i techniki” - podkreślił premier.

„W tym szczególnym dniu pragnę przekazać państwu wyrazy uznania za pielęgnowanie różnorodności biologicznej lasów, za zabezpieczanie ich przed zagrożeniami, oraz umożliwianie Polakom bezpiecznego z nich korzystania. Gratuluje państwu tego pięknego jubileuszu i dziękuję za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków, poczucie odpowiedzialności misji, oraz praktyczne zaangażowanie na rzecz ojczyzny. Życzę, żeby służba wspólnemu dobru pozostawała dla państwa źródłem zawodowej i osobistej satysfakcji” - napisał Morawiecki.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu powstała 31 stycznia 1920 roku na mocy Rozporządzenia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, naczelnego organu polskiej administracji na terenie byłego zaboru pruskiego. Podpis złożony pod rozporządzeniem przez ministra Władysława Seydę zapoczątkował stworzenie państwowej administracji leśnej na tym terenie. Był to etap przejściowy, do chwili włączenia tych ziem w skład państwa polskiego, co nastąpiło z dniem 1 grudnia 1922 r.

W sobotę w stolicy Wielkopolski odbywają się główne uroczystości 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

PAP/ as/