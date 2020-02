Policja zastrzeliła w niedzielę w południowym Londynie mężczyznę, który zaatakował nożem kilka przypadkowych osób. Policja określiła zdarzenie jako „incydent o charakterze terrorystycznym”, zaś według stacji Sky News napastnik kierował się motywami islamistycznymi.

Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na jednej z głównych ulicy Streatham, które jest częścią londyńskiej dzielnicy Lambeth. Dokładny przebieg zdarzeń jeszcze jest ustalany, ale wygląda na to, że napastnik wszedł do jednego ze sklepów i próbował zaatakować w nim przypadkowe osoby, zaś po wyjściu z niego - przejeżdżającą na rowerze kobietę. Chwilę później został zastrzelony przez wezwaną na miejsce policję. Według relacji świadków padły trzy strzały.

Mężczyzna został zastrzelony przez uzbrojonych funkcjonariuszy w Streatham (południowy Londyn). Na tym etapie uważa się, że kilka osób zostało dźgniętych nożem. Okoliczności są oceniane; incydent został uznany za związany z terroryzmem - napisała policja na Twitterze.

Nieco później policja potwierdziła, że mężczyzna został zabity, poinformowała również o dwóch osobach rannych, którym udzielono pomocy medycznej. Według policji sytuacja została już całkowicie opanowana, jednak zalecono, aby unikać tego obszaru ze względu na zamknięty ruch.

Premier Boris Johnson napisał na Twitterze, że myślami łączy się z poszkodowanymi w tym zdarzeniu, i podziękował policji i służbom ratunkowym za szybką reakcję. „Terroryści próbują podzielić nas i zniszczyć nasz sposób życia - tu, w Londynie, nigdy nie pozwolimy, by im się to udało” - napisał z kolei burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan.

Poprzedni podobny atak terrorystyczny w Londynie miał miejsce pod koniec listopada 2019 r., gdy zwolniony warunkowo z więzienia terrorysta zaatakował nożem uczestników seminarium na temat reintegracji skazanych, zabijając dwie osoby. Później został zastrzelony przez policję na Moście Londyńskim.

PAP SzSz