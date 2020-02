Kolejne ofiary wirusa. A co z Polską?

Komisja zdrowia chińskiej prowincji Hubei podała w poniedziałek rano czasu lokalnego, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 360 - poinformowała agencja AFP. To wzrost o 56 zgonów w porównaniu z danymi z dnia poprzedniego.

Odnotowano także 2103 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Bilans osób zakażonych wzrósł zatem do 16 480.

CZYTAJ KONIECZNIE: Koronawirus szturmuje UE: 20 pasażerów samolotu z objawami

W Wuhan, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia nowego koronawirusa, w ostatnich 24 godzinach zmarło 41 osób. W sumie w mieście tym nowy wirus zabił do tej pory 265 osób. Pozostałe zgony miały miejsce w innych miejscowościach poza prowincją, w tym jeden poza Chinami - na Filipinach.

Poprzednie oficjalne dane chińskiej komisji zdrowia, podane 24 godziny wcześniej, mówiły o 304 ofiarach śmiertelnych oraz 14 380 przypadkach zakażenia.

By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i szereg okolicznych miast w prowincji Hubei, zakazując opuszczania zamkniętych obszarów.

Od czwartku nowy koronawirus stanowi, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zalecono wszystkim państwom by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.

Polska bezpieczna

W grupie Polaków z Wuhan nie ma osoby z jakąkolwiek infekcją - poinformował w niedzielę wieczorem podczas spotkania z dziennikarzami komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pułkownik dr Wojciech Tański. W ciągu 48 godzin będą znane wyniki badań.

W niedzielę wieczorem na lotnisku we Wrocławiu wylądowały dwa wojskowe samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z chińskiego Wuhan, gdzie panuje epidemia koronawirusa. Pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala na badania i obserwację.

Tański powiedział, że do szpitala przybyła grupa 30 osób z Wuhan. „To są osoby, które będą poddane kwarantannie w naszym szpitalu. Wśród tych osób znajdują się kobiety, dzieci, mężczyźni (…)” - powiedział. Jak dodał, z informacji służb sanitarnych z lotniska wynika, że nie ma osoby, która miałaby jakąś infekcję.

Osoby te, wyjaśnił Tański, znalazły się w odizolowanej części szpitala na oddziale, który został specjalnie dostosowany jako oddział obserwacyjny i izolacyjny.

„Hospitalizacja tych osób będzie się odbywała za ich zgodą. Dodatkowo, gdyby zaistniała taka konieczność, inspektor sanitarny będzie podejmował decyzje administracyjne o tym, czy taka osoba, pomimo ewentualnego sprzeciwu, ma być u nas obserwowana” - powiedział.

Specjalista chorób zakaźnych ppłk lek. med. Artur Lipczyński powiedział, że z informacji, którymi dysponuje wynika, że stan zdrowia przewiezionych z Wuhan jest dobry.

Tański poinformował, że przybyli z Wuhan będą hospitalizowani na oddziale, który został niedawno wyremontowany, więc - jego zdaniem - warunki powinny być dobre.

Wyjaśnił, że przewiezieni do szpitala to rodziny, wśród nich np. małżeństwo z pięciorgiem dzieci i matka z trójką dzieci.

Zdaniem dr. Tańskiego o tym, jak długo pacjenci zostaną w szpitalu, będzie decydował ich stan kliniczny. Pułkownik dodał, że gdyby w trakcie obserwacji wykryto jakieś niepokojące objawy, to pacjenci będą dodatkowo izolowani w ramach już izolowanego oddziału.

Dodatkowo jesteśmy w kontakcie z oddziałem zakaźnym we Wrocławiu, do którego ci pacjenci, stosowanie do potrzeby, będą przekazywani. Gdyby doszło do sytuacji trudnych, też jesteśmy na nie nastawieni, mamy przygotowane izolowane sale na naszym oddziale intensywnej terapii.

Z przekazanych dziennikarzom informacji wynika, że pacjentami zajmuje się 11 pielęgniarek i czterech lekarzy oraz specjalista ds. chorób zakaźnych.

Tański powiedział także, że obecnie przeprowadzany jest wywiad z pacjentami, badanie lekarskie, także wywiad epidemiologiczny.

Próbki trafią do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Jak poinformował ppłk Lipczyński okres inkubacji tego koronawirusa wynosi do 14 dni.

Natomiast najczęściej oceniamy to na podstawie obecnej wiedzy medycznej, jest to 5-6 dni. Próbki będą pobrane niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe (…). Będą one wysłane do Państwowego Zakładu Higieny i myślę, że do 48 godzin będziemy znali stan faktyczny, czy potwierdzi się jakaś infekcja koronawirusem, czy są to osoby zdrowe.