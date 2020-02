Zhakował mapy Google: Oczyścił ulice z ruchu

Czy można zhakować mapy Google? Tak, i ten człowiek pokazał jak to robić!

Mapy Google, odkąd pojawiły się w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych, pomagają nam nie tylko w oglądaniu odległych miejsc ale też, przede wszystkim, poruszaniu się po naszych własnych miastach. Co więcej, jak wiemy, mapy są interaktywne, dzięki czemu skutecznie można np. rozeznać się w intensywności korków.

Simon Wickert postanowił jednak złamać system! Przewiózł wózeczkiem 99 telefonów z włączoną lokalizacją na mapach Google, po to by wywołać w systemie sztuczny korek.

Zamiar się udał! Google, co widać na załączonym filmie, odczytał informację jako wielką blokadę drogi. Efekt? Wickert poruszał się praktycznie pustą ulicą.

Sam Wickert nie jest informatykiem lecz artystą performerem i jego działanie miało być swoistym performersem z wykorzystaniem technologii. Co by się stało gdyby to samo zrobili hakerzy?

Simon Wickert/ as/