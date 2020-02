„Tablice Pamięci” na Dworcu Centralnym w Warszawie

W otwarciu wystawy poświęconej niemieckim zbrodniom na ludności Warszawy w latach II Wojny Światowej, zrealizowanej w ramach projektu „Tablice Pamięci” wzięli udział prezesi zarządu PKP Koleje Państwowe SA oraz PGE Energia Ciepła SA- spółki te są współorganizatorami tego projektu.

Przez dwa najbliższe miesiące – do 31 marca pasażerowie podróżujący koleją będą mogli w holu głównym na Dworcu Centralny w Warszawie zapoznać się z wystawą, której głównym celem jest przywracanie pamięci o tym, co wydarzyło się w stolicy w latach 1939-1945.

Tablice Pamięci to bardzo ważny projekt, gdyż pamięć to bardzo istotny aspekt świadomości każdej wspólnoty narodowej. Chciałbym przywołać słowa jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku – Marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że naród który traci pamięć przestaje być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium - mówi prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński..

Dodaje też, że chociaż dziś żyjemy w czasach pokoju nie możemy zapominać o naszej historii i jej trudnych momentach.

Popodkreśla też tez współczesny wymiar zaangażowania spółki PKP w ten projekt:

Mam nadzieję, że dworce kolejowe nie będą tylko miejscem, na którym rozpoczynamy lub kończymy podróż, ale miejscem związanym z kulturą, sztuką, pamięcią i historią - podkreśla prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński. - Pamięć powinna być też przestrogą, że wojna jest najgorszym wynalazkiem ludzkości.

O ważnej roli wystawy w holu głównym Dworca Centralnego mówi także prezes PGE Energia Ciepła:

Ten projekt ma na celu przywrócenie pamięci. Naszym obowiązkiem jest pamiętać i informować młode pokolenia o tym co się stało – mówił podczas otwarcia wystawy prezes zarządu PGE Energia Ciepła SA Wojciech Dąbrowski.

Zwraca uwagę, że spółka w ramach odpowiedzialności społecznej czuje się zobowiązana do opieki nad miejscami ważnymi dla historii Polski.

W drugiej połowie lat 40. XX w. w Warszawie ustawiono ponad 460 tablic zaprojektowanych przez Karola Tochorka. Upamiętniały one miejsca straceń na ternie całego miasta. Do naszych czasów przetrwało ich zaledwie 60. Przez lata Tablice Tochorka znikały ze stolicy były też zapominane, a ich symbolika nie oddziaływała już w przestrzeni miejskiej. Część z nich jest zaniedbana, zasłonięta przez nowe budynki. Tablice Tochorka to unikat na tle innych krajów dotknie tych II Wojną Światową.

Umiejscowione w całej Warszawie są dowodem ogromu zbrodni i bestialstwa, jakie Warszawa doznała podczas niemieckiej okupacji. To namacalne świadectwo o konsekwentnym planie eksterminacji mieszkańców Warszawy i zniszczenia miasta przez Niemców - podkreśla Wojciech Dąbrowski. Dlatego stworzyliśmy projekt „Tablice Pamięci”, aby przywróci tym pomnikom ich rangę na jaką zasługują – dodaje.

I akcentuje:

W ten sposób młode pokolenie, a także turyści zagraniczni będą mieli szansę dowiedzieć się o tragiczniej historii miasta.

Podczas otwarcia wystawy zostały tez wręczone nagrody dla młodzieży, która nadesłała prace na konkurs „Miasto pamięci”. Powstała też aplikacja na urządzenia mobilne, która jest współczesnym przewodnikiem po warszawskich tablicach pamięci.

Wystawie towarzyszy dwumetrowa kostka z kodem QR za pomocą którego można pobrać aplikację z lokalizacjami 167 tablic Tchorka i historią miejsc upamiętniających niemieckie zbrodnie.

Współorganizatorem wystawy są: PGE Energia Ciepła SA, Polskie Koleje Państwowe oraz TPE.

Grażyna Raszkowska