KNF: Marek Lusztyn powołany na Prezesa Banku Pekao S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na stanowisko Prezesa Banku Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A. Warto zauważyć, że KNF wyjątkowo sprawnie podjęła tę decyzję - doceniając najpewniej doświadczenie prezesa Lusztyna i jego umiejętności.

Rada Nadzorcza powołała 29 listopada 2019 r. Marka Lusztyna na funkcję Prezesa Zarządu Banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Wcześniej, Marek Lusztyn przez ponad 2 lata jako wiceprezes nadzorował działalność Pionu Zarządzania Ryzykami.

Zanim w lipcu 2017 r. został wybrany na stanowisko wiceprezesa Pekao przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit, wówczas największego akcjonariusza polskiego banku. Pracując w Londynie, Monachium i Mediolanie, opowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem, obejmujące kilkadziesiąt krajów. Jeszcze wcześniej zajmował stanowiska w Banku Pekao S.A. (m.in. dyrektor departamentu ryzyka finansowego) i Banku Handlowym. Marek Lusztyn ma łącznie ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowej bankowości, a przez większość tego okresu związany był z Grupą Banku Pekao.

Marek Lusztyn jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz absolwentem University of Illinois (Executive MBA) i INSEAD Business School, wykładowcą i autorem publikacji naukowych z obszaru bankowości i finansów. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.

op gr