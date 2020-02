Kto korzysta na koronawirusie? Są takie przykłady

Uwięzieni w domach z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa Chińczycy znajdują sposób na zabicie czasu - przechodzą na gry mobilne i aplikacje wideo prezentujące najróżniejsze produkty. Popularne są również aplikacje zdrowotne i fitness, które transmitują zajęcia sportowe „na żywo”.

The Economic Times podaje, że gry online i krótkie aplikacje wideo należą do przykładów beneficjentów epidemii koronawirusa w Chinach, zdobywając miliony wyświetleń i plików do pobrania, ponieważ ludzie utknęli w domach w kwarantannie i szukają rozrywki i sposobów na zabicie czasu.

Ta sytuacja przyciągnęła nawet firmy przyzwyczajone do prowadzenia działalności nie w wirtualne rzeczywistości, ale w salonach takich jak producenci samochodów Tesla i Mercedes-Benz, którzy teraz promują intensywnie swoje produkty online.

To czas, w którym Chińczycy podróżują i spotykają się z rodziną i przyjaciółmi podczas tradycyjnych świąt księżycowych w Nowy Rok, ale wielu przełożyło lub odwołało swoje plany z powodu obaw wywołanych wirusem, który zabił już 420.

Używam telefonu komórkowego tylko przez trzy godziny dziennie w pracy, ale teraz co najmniej osiem godzin dziennie, ponieważ jest tak nudno - to jedna z typowych wypowiedzi.

Inwestorzy wykorzystali ten trend, a akcje chińskich wydawców gier, takich jak Tencent, rosną.

Notowane na giełdzie amerykańskiej udziały w chińskiej platformie wideo Bilibili wzrosły o prawie 7 proc., wzrosły również udziały wyszukiwarek Baidu i giganta handlu elektronicznego Alibaba.

Pięciu twórców gier mobilnych zwiększyło we wtorek swoje notowania do maksymalnego poziomu 10 proc.

Popularne są również aplikacje zdrowotne i fitness, takie jak Keep, które transmitują zajęcia fitness na żywo. Jego przychody wzrosły o 15 proc. w ciągu tygodnia.

Przebojowa gra Tencent, „Honor of Kings”, zarobiła do 2 miliardów juanów (286 milionów dolarów) w przeddzień święta 24 stycznia.

Gra Sensor Tower, która pozwala użytkownikom na tworzenie i ewolucję patogenu w celu zniszczenia świata, wygenerowała 78 000 pobrań w styczniu, w porównaniu z 16 000 w grudniu.

Amerykański producent pojazdów elektrycznych Tesla Inc, który rozpoczął dostawę w grudniu samochodów wyprodukowanych w Szanghaju, zintensyfikował codzienne transmisje na żywo w aplikacji wideo, aby podkreślić zalety swoich pojazdów.

Kilku sprzedawców Mercedes Benz również wybrało aplikację z linkiem do 360-stopniowego widoku wnętrza kompaktowego SUV-a GLB, symulującego wrażenia pasażera i oferującego zbliżenie skórzanych szwów siedzeń i deski rozdzielczej.

Nie wychodząc z domu, korzystaj z wirtualnej rzeczywistości, aby patrzeć na samochody!” - tak jeden ze sprzedawców zachęcał widzów.

opr gr