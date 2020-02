Jarosław Fuchs wzmocni zarząd Banku Pekao S.A.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała dzisiaj na stanowisko wiceprezesa banku Jarosława Fuchsa, menedżera od kilkunastu lat związanego z Pekao. Jarosław Fuchs obejmie stanowisko od 15 lutego br. Będzie nadzorował działalność Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Jarosław Fuchs ma ponad 25 lat doświadczenia w sektorze bankowym. Pracował m.in. w Société Générale, Raiffeisen Centrobank, Fortis Bank Polska, Banku Millennium, Banku BPH.

Z Pekao związany jest od 2007 roku, najpierw na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania relacjami z klientem korporacyjnym, a od 2011 roku jako szef zespołu doradców private banking na stanowisku dyrektora regionalnego w Krakowie. Równocześnie od 2013 roku był zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych.

Jarosław Fuchs ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Finanse i Bankowość.

Cieszę się, że do władz banku dołącza menedżer od wielu lat związany z Pekao, o najwyższych kwalifikacjach do zarządzania w sektorze finansowym. To dla nas wzmocnienie o wielkie doświadczenie w pełnym wyzwań obszarze bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych. Szczególnie ważne w czasie trwającej, całościowej transformacji naszej organizacji – powiedział Prezes Zarządu Banku Pekao Marek Lusztyn.