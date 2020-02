Rewolucja? USA chce stosować zakazaną broń

Amerykańska armia pod wodzą administracji prezydenta Donalda Trumpa przechodzi ogromną ewolucję. Jednym z jej elementów może być powrót do zakazanego uzbrojenia.

Według informacji Bright Mountain Media i CNN, w gabinecie prezydenta USA rozważany jest wariant powrotu do korzystania z min przeciwpiechotnych. To uzbrojenie mające bardzo złą sławę jest, niestety, niezwykle śmiercionośne, a co za tym idzie - skuteczne na polu walki.

W związku z tym rozważane jest ponowne ich wykorzystanie, choć amerykańska armia zrezygnowała z tego typu rozwiązań już lata temu.

Obecnie miny zostały zakazane przez 160 krajów świata, zaś Konwencja Ottawska z 1997 roku założyła, iż stosowanie, produkowanie i handel minami przeciwpiechotnymi będzie zakazane.

USA jednak już w przeszłości uchylały się od tej umowy, choćby na Półwyspie Koreańskim, gdzie amerykańskie miny są rozmieszczone w dzielącej Koree strefie zdemilitaryzowanej. Ma to przeciwdziałać inwigilacji Korei Południowej przez szpiegów Północy oraz spowolnić ewentualny frontalny atak.

Jednak jest to jeden z niewielu przypadków - administracja Baracka Obamy zarządziła zniszczenie zmagazynowanych, istniejących min. Jednak idea wprowadzenia min wróciła, gdy w 2017 roku ówczesny sekretarz obrony USA i były generał James Mattis wskazał, iż ograniczanie stosowania tej broni jedynie osłabia wojsko, zwłaszcza gdy wrogowie USA do podobnych zakazów się nie stosują. Miny przeciwpiechotne na uzbrojeniu armii mogłyby ocalić życie żołnierzy - argumentował emerytowany generał.

