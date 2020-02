Górnicy zapowiadają strajk i manifestacje

17 lutego w kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy, a ponad tydzień później - referendum strajkowe - zdecydowali w środę związkowcy z tej największej górniczej spółki. Na 28 lutego zaplanowano górniczą manifestację w Warszawie.

Decyzję w sprawie protestów podjął obradujący w środę w Katowicach sztab protestacyjno-strajkowy, skupiający przedstawicieli 13 wiodących central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej.

Jak poinformował szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek, dwugodzinny strajk ostrzegawczy ma odbyć się 17 lutego na porannej zmianie. Referendum w sprawie ewentualnego właściwego strajku zapowiedziano na 25 lutego. Jeżeli decyzja górników będzie pozytywna, kopalnie miałyby stanąć - jak rozważają związkowcy - na jedną dobę.

Związkowcy domagają się 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w tym roku oraz korzystniejszych od proponowanych przez zarząd zasad wypłaty nagrody rocznej (tzw. czternastej pensji) za ubiegły rok. Sprzeciwiają się też - jak mówią - planom „cichej likwidacji kopalń” i żądają rozwiązania problemu wysokich zwałów niesprzedanego węgla. Wskazują, że jest to efektem importu z Rosji oraz nieodbierania zakontraktowanego surowca przez energetykę.

Spór zbiorowy w PGG trwa od kilku miesięcy. Od minionego tygodnia w spółce obowiązuje pogotowie strajkowe. W najbliższy piątek ma dojść do kolejnego spotkania w ramach mediacji płacowych w PGG. Związkowcy przewidują, że zakończy się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Formalne zamknięcie etapu mediacji ma otworzyć stronie społecznej drogę do organizacji referendum strajkowego i legalnych protestów. Jak mówił w środę Hutek, przeprowadzenie dwugodzinnego strajku nie wymaga wcześniejszego referendum.

30 stycznia związki, domagające się podwyżki płac o 12 proc., nie przyjęły propozycji zarządu PGG przeznaczenia na wzrost wynagrodzeń dodatkowych 100 mln zł, pod warunkiem wypracowania w tym roku co najmniej 150 mln zł zysku. Według Hutka oznaczałoby to wzrost płac rzędu 2-2,5 proc., jednak - jak wskazał - także ta propozycja zarządu jest już nieaktualna.

Ocenił, że w minionych latach zarząd PGG i resort energii nie informowały, iż spółka jest w trudnej sytuacji, zaś zgodnie z biznesplanem w ubiegłym roku PGG miała wypracować 886 mln zysku; na 2020 r. biznesplan zakładał zysk rzędu 1,1 mld zł - argumentował związkowiec.

Jeżeli to nie zostało zrealizowane, trzeba to zweryfikować, ale to wymaga już działań politycznych, podobnie jak ukrócenie importu węgla” - wskazał szef górniczej Solidarności. Według niego w minionych latach spółki energetyczne, za zgodą ówczesnego resortu energii, zaimportowały ok. 4-5 mln ton węgla, podczas gdy energetyka przestała odbierać całość zakontraktowanego w polskich kopalniach surowca. W efekcie wzrosły zwały węgla w PGG, co pogarsza sytuację finansową spółki.