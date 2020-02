Orlen inwestuje miliard w Visbreaking

PKN Orlen podpisał w środę umowę na budowę instalacji visbreakingu w rafinerii w Płocku za 1 mld zł. Instalacja ma powstać w ciągu 3 lat i dać dodatkowo ponad 200 tys. ton oleju napędowego rocznie - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Instalację zbuduje konsorcjum KTI Poland i IDS Bud. Jak oświadczył Obajtek, koncern musi inwestować w główną działalność, czyli w rafinerię, by wchodzić w produkty wysokomarżowe. Zaznaczył, że inwestycja powinna dać szybki zwrot i szybko zacząć generować zyski.

Od samego początku bardzo ważny jest dla nas rozwój. Nie tylko inwestujemy w przemysł petrochemiczny, ale również musimy inwestować w naszą rdzenną działalność, w rafinerię. By wytwarzać produkty bardziej marżowe. Te inwestycje będą szybciej generować zyski, co przełoży się na syzbszą stopę zwrotu dla akcjonariuszy - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen - dodał.

Visbreaking to, w skrócie, więcej paliwa z każdej baryłki. Instalacja Visbreakingu zwiększy EBITDA od 340 do 415 mln zł rocznie. Łączny koszt inwestycji ma wynieść ok. 1 mld zł.

Jak zaznaczył prezes Obajtek, ta inwestycja i szybki czas zakończenia w tej sprawie procesu formalnego pokazuje jak wiele pracy włożono w Orlenie w uproszczenie procedur w zakresie decyzji inwestycyjnych. Jak ocenił, wcześniej taki proces trwałby latami.

To są bardzo szybkie decyzje. One, oczywiście, muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, ale w dzisiejszych czasach ważne jest żeby skracać procesy inwestycyjne. Żebyśmy jak najszybciej robili te inwestycje i uzyskiwali zwrot z tych inwestycji. Cały czas zwiększamy moc produkcji - powiedział prezes Obajtek.

Visbreaking w PKN Orlen, podpisanie, Warszawa / autor: Fratria

Jak podkreślił prezes KTI Poland Antonio S. Gallo, instalacja powinna zacząć produkować pod koniec 2022 r. To jest bardzo istotne dla rozwoju rafinerii, ale i dla całego sektora inżynieryjnego i wykonawczego - zaznaczył Gallo.

Kontrakt będzie zrealizowany w ciągu 35 miesięcy. Produkcja z tej instalacji ruszy do końca roku 2022. Tak optymalny harmonogram jest wynikiem bardzo sprawnego przygotowania inwestycji przez klienta. Równolegle będzie realizowana infrastruktura podłączenia naszej instalacji do reszty rafinerii. Zakładamy, że w szczycie inwestycji 170 inżynierów będzie zaangażowanych w naszym biurze w Płocku. To bardzo istotne dla rozwoju polskiej rafinerii, ale i całego sektora inżynierskiego. Zatrudniamy młodych inżynierów i ta wieloletnia i kompleksowa realizacja pomoże dalej kształcić nowe kadry - powiedział prezes KTI Poland Antonio S. Gallo.

Jak mówił prezes IDS Bud Andrzej Napierski, będzie to największa inwestycja realizowana dotychczas przez firmę. Zaznaczył, że IDS Bud współpracuje z większą częścią branży petrochemicznej i energetycznej i to doświadczenie powinno się przełożyć na realizację inwestycji.

To tak naprawdę pierwszy krok. Drugim jest realizacja. Mamy ogromne doświadczenie w branży petrochemicznej, drogowej i inżynieryjnej. Z większością branży już współpracujemy od wielu lat i mamy nadzieję, że te doświadczenia przełożą się na realizację tej inwestycji. Ta inwestycja w wolumenie naszych inwestycji będzie największą - powiedział prezes IDS Bud Andrzej Napierski.

mw, PAP