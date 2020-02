Warszawski ZDM niepłacącemu kierowcy nie przepuści

Znamy wyniki pierwszego miesiąca funkcjonowania pilotażowego programu e-kontroli w Warszawie. Od 7 do 31 stycznia samochody ZDM skontrolowały ponad 100 tys. pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Pierwszy miesiąc funkcjonowania systemu był dla nas kluczowy. Przez ten czas mogliśmy wyłapać ewentualne błędy i je wyeliminować. Na szczęście styczeń nie przyniósł żadnych problemów, a nasze dwa elektryczne samochody skontrolowały w sumie 102 934 pojazdów. Kontrola oznacza sfotografowanie pojazdu minimum dwa razy. Pozostałe niesparowane zdjęcia zostały automatycznie usunięte - podaje ZDM. Nasze działania przynoszą pierwsze efekty - dodaje.

W porównaniu do stycznia 2019 roku liczba opłat za postój wzrosła o 12 proc. Nadal wielu kierowców próbuje unikać opłat. System zweryfikował i wystawił 12 196 dokumentów opłaty dodatkowej dla takich kierowców. W tym samym czasie nasze piesze patrole wystawiły 18 043 takie opłaty. Mamy nadzieję, że ta liczba będzie stale spadać a kierowcy z czasem coraz rzadziej będą unikać ponoszenia opłat. Należy pamiętać, że pieniądze z SPPN są przeznaczane na dalszy rozwój naszego miasta.

O dokumenty opłaty dodatkowej nie muszą martwić się osoby, które opłaciły postój, posiadają abonament mieszkańca lub kartę N+. System automatycznie „wyrzuci” jedynie numery rejestracyjne pojazdów, których kierowcy nie zapłacili za parkowanie. Pozostałe numery są automatycznie kasowane.

Jak to działa?

Samochód ZDM skanuje otoczenie, rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów pozostawionych w strefach płatnego parkowania i robi im zdjęcie. Jego praca jest równa pracy dziesięciu pieszych patroli. Podczas kontroli fotografuje pojazd minimum dwa razy w krótkim odstępie czasu. Zdjęcia pojazdów trafiają do ZDM, gdzie są analizowane. ZDM weryfikuje wniesienie opłaty za dany pojazd - parkomat wymaga podania numeru rejestracyjnego. Następnie do tych właścicieli samochodów, którzy nie zapłacili za postój, wysyłane są wezwania do zapłaty. Nie dostają ich ci, którzy mają abonament mieszkańca lub kartę N+, która uprawnia ona osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania na dowolnych miejscach w strefie płatnego parkowania.

