Trwa Gala Człowiek Wolności 2019 tygodnika „Sieci”

Podczas uroczystej Gali premier Mateusza Morawiecki otrzyma wyjątkową statuetką „W” jak Wolność, przyznawaną przez tygodnik „Sieci”. Laudację na cześć premiera Morawieckiego wygłasza Bronisław Wildstein

Laudacja na cześć premiera Morawieckiego jest zadaniem zaszczytnym, ale nie wydaje się prostym. Z czym kojarzy się bowiem obecny premier? To przede wszystkim autor kompetentnej i odpowiedzialnej polityki ekonomicznej, która przynosi konkretne efekty. (…) To także przywódca prowadzący do wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej (…) Wychowani jesteśmy w duchu liberalnym, a więc indywidualistycznym, który kojarzy się po prostu z brakiem zakazów. (…) Liberałowie przeciwstawiają wolność negatywną, które jest wolnością „od” wolności pozytywnej, która jest wolnością „do”. (…) Jeśli jednak wyjdziemy spoza stereotypy, to dość szybko zorientujemy się, że obowiązujące dziś liberalne podejście mistyfikuje zagadnienie wolności — wygłasza Wildstein.

autor: KPRM

I dodaje

Człowiekiem stajemy się dzięki cywilizacji. Najszerszą wspólnotą, z którą człowiek potrafi się modyfikować, to naród. (…) To wspólnota losu (…) Republika to res publica, rzecz wspólna. Istnieje zasadnicza różnica między liberalnym projektem umowy społecznej a republikańskim poczuciem narodu i wspólnoty — zaznacza laudator.

Nie możemy z dnia na dzień rozerwać naszych narodowych więzi i uznać, że przestaliśmy być Polakami (…). Dopiero wspólnota otwiera perspektywę optymalnego dla siebie otoczenia, umożliwia kreowanie wspólnego losu — przemawia Wildstein.

To co mówię dotyczy premiera Morawieckiego i jego formacji. PiS ponad 4 lata doszło do władzy kwestionując liberalną mitologię (…) Niestety III RP została zbudowana na zwłokach Solidarności i zaaplikowano nam liberalną transformację. Uczeni byliśmy, że żyjemy, jak poprzednio, w systemie bez alternatywnym — mówi.

Kiedy przystąpiliśmy do UE, to przekonywano, że nie istnieją w niej narodowe interesy. (…) Wiadomo doskonale, że jest przestrzenią rywalizacji państw. (…) Odpowiedzią III RP było płynięcie w górnym nurcie. (…) Tak otwartej rezygnacji z autonomii ze świecą by szukać, to podporządkowanie się silniejszym — wygłasza Wildstein.