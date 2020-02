Weganizm powszechny: UE nałoży podatek na mięso?

To, co ma pozytywny wpływ na środowisko, zdrowie ludzi, prawa zwierząt powinno być przez nowoczesne państwa promowane i wspierane. To, co degraduje środowisko, przyczynia się do chorób ludzi i cierpienia zwierząt wymaga restrykcji ze strony państwa — napisała na Twitterze Sylwia Spurek.

Okazuje się, że 5 lutego w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata dotycząca „sprawiedliwego ustalania cen mięsa”! Organizacje ekologiczne zrzeszone w Koalicji TAPP chcą, aby ustanowić „opłatę środowiskową”, która pozwoli zwiększyć ceny mięsa w całej UE.

W założeniu ma chodzić o to, aby branża mięsna ponosiła koszty emisji CO2.

Nadszedł czas, abyśmy podjęli zdecydowane działania w zakresie polityki dotyczącej wpływu białka zwierzęcego na środowisko, którego cena jest sztucznie utrzymywana na zbyt niskim poziomie przez zdecydowanie zbyt długi czas. Mamy tu rozwiązanie, które jest sprawiedliwe dla rolników i wspiera przejście na system żywności oparty w większym stopniu na roślinach, którego tak pilnie potrzebujemy, jeśli poważnie myślimy o łagodzeniu zmian klimatu — powiedział Philip Mansbridge, dyrektor ProVeg International w Wielkiej Brytanii, jednego z członków Koalicji TAPP.

Czy czeka nas więc potężny, europejski podatek na mięso?

