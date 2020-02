Najwięcej o pieniądzach wiedzą... rozwodnicy i rodzice

Największą wiedzę finansową mają osoby po rozwodzie lub w trakcie separacji oraz te, które posiadają dzieci - wynika z opublikowanego w czwartek badania „Wiedza finansowa Polaków”. Najmniej świadomi w kwestiach finansowych są pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie

Pytania, które zadała na zlecenie platformy Kapitalni.org firma Maison&Partners dotyczyły: pożyczek, kredytów i zadłużeń, gospodarowania budżetem domowym oraz oszczędności i ochrony danych osobowych.

W każdej grupie najlepiej odpowiadały osoby po rozwodzie lub w trakcie separacji - znali dobrą odpowiedź na 58 proc. pytań. Zaraz za nimi byli ludzie w związkach małżeńskich i nieformalnych - odpowiednio 55 proc. oraz 53,6 proc. prawidłowych odpowiedzi. Najsłabiej wypadli single i wdowcy - zajmowali ostatnie miejsca w każdej grupie zagadnień, z niemal identycznym wynikiem - niewiele ponad 50 proc. poprawnych odpowiedzi.

W teście - jak wskazano - można było zdobyć maksymalnie 27 punktów, jeden za każde pytanie. „Wyniki pokazują, że lepiej poradziły sobie w nim osoby posiadające dzieci - uzyskały średnio 13,65; natomiast bezdzietni - 12,75 pkt.” - czytamy w komunikacie.

Znaczący wpływ na wiedzę finansową ma też sytuacja zawodowa. Najwyższe wyniki w teście pod tym względem otrzymali emeryci i renciści - średnio 14,74 pkt. Osoby zatrudnione na umowę o pracę uzyskały 13,7 pkt, a prowadzące własną działalność gospodarczą - 13,52 pkt. Średni wynik studentów i uczniów to 11,18 pkt, natomiast bezrobotnych - 10,63 pkt. Najmniejszą wiedzę z zakresu finansów mają osoby zatrudnione na umowę zlecenie, ponieważ uzyskały średnio jedynie 10,19 pkt w całym teście - wynika z badania.

Eksperci zwrócili uwagę na związek wyników badania z wysokością miesięcznej pensji. „Osoby zarabiające poniżej 3000 zł netto otrzymywały średnio 12,45 pkt; osoby zarabiające od 3000 do 5000 zł netto - 14,8 pkt. Najwięcej zarabiający, a więc w przedziale 5000 zł netto i więcej osiągali wynik 15,94 pkt.” - wskazała cytowana w komunikacie Agnieszka Szczepanik, dyrektor departamentu edukacji w Wonga Polska, która odpowiada za rozwój platformy edukacyjnej Kapitalni.org.

Dodano, że uczestnicy testu, którzy byli najmniej zadowoleni z sytuacji materialnej, uzyskali najniższe wyniki - średnio niewiele ponad 12 pkt, podczas gdy osoby oceniające ją pozytywnie - blisko 14 pkt.

Jak wskazują wyniki, większa wiedza finansowa sprzyja też otrzymywaniu wyższych stanowisk. Najlepsze wyniki uzyskiwały bowiem osoby z kadry kierowniczej i dyrektorskiej (16,21 pkt), następnie pracownicy biurowi i usługowi średniego szczebla (16,16 pkt). Najniższe należały natomiast do osób, które nigdy nie podjęły pracy zarobkowej (11,36 pkt) oraz niewykwalifikowanych robotników (10,39 pkt) - podsumowano.

Pod względem płci, odnotować można niewielką różnicę na korzyść mężczyzn - ich średni wynik w teście to 13,69 pkt, podczas gdy kobiet - 13,01.- Znaczące różnice widzimy w przypadku wieku - zgodnie z trendem, im starsza osoba, tym większa wiedza finansowa. Najlepsze wyniki uzyskiwali uczestnicy 55+, a także ci z wyższym wykształceniem - analogicznie było to 15,33 i 15,39 pkt na 27 możliwych. Najsłabiej poszło osobom w wieku 18-24 lata - zdobywały one średnio 10 pkt, oraz tym z podstawowym wykształceniem - 9,31 pkt - podkreśla Agnieszka Szczepanik z Wonga Polska. Zdecydowanie lepiej poszło też osobom z dużych miast. Na pierwszym miejscu uplasowały się te z liczących od 100 do 500 tysięcy mieszkańców - ich średni wynik to 15,3 pkt. Co ciekawe, gorzej od nich poradziły sobie osoby z miast powyżej 500 tysięcy, uzyskując 14,44 pkt. Najsłabiej wypadli mieszkańcy wsi, zdobywając jedynie 12,13 pkt.

Badanie zrealizowano we współpracy z domem badawczym Maison&Partners, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej grupie 1001 pełnoletnich Polaków.

PAP, mw