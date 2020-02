Warszawska giełda w dół

W piątek na warszawskim parkiecie główne indeksy poszły w dół. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały KGHM, Dino Polska i CD Projekt

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,1 proc. do 2.110,20 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 57.816,25 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 4.075,97 pkt., a sWIG80 spadł 0,3 proc. do 12.805,71 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 634 mln zł, z czego 547 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję poniżej czwartkowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę spadków, trwającą do ok. godz. 12.00. W dalszej części sesji doszło do korekty przedpołudniowej zniżki, a indeks zakończył notowania nieco powyżej piątkowego otwarcia.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki - najsilniej poszły w dół akcje rosyjskie, gdyż indeks RTS stracił 1,4 proc. Jedynym zyskującym rynkiem w regionie były Węgry - BUX wzrósł o 0,6 proc.

DAX spadł 0,47 proc., a S&P500 zniżkował 0,37 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: KGHM - o 3,0 proc., Dino Polska - o 2,2 proc. i CD Projekt - o 1,6 proc.

Natomiast najmocniej wzrosły kursy akcji: CCC - o 4,5 proc., Santander Bank Polska - 1,4 proc. i PKN Orlen - o 1,2 proc.

Kurs CCC powrócił powyżej poziomu 100 zł i od lokalnego minimum z 24 stycznia zyskał ok. 17 proc.

Agencja Bloomberg podała, że analitycy Citi podnieśli rekomendację dla akcji CCC do „kupuj”.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Mabionu - spadek o 6,7 proc. i Ferro - o 4,0 proc.

Mabion podał, że dostał od Ministra Rozwoju decyzję o przedłużeniu terminu na poniesienie wydatków inwestycyjnych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości co najmniej 20 mln zł do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Global Cosmed - wzrost o 13,4 proc., Brastera - o 10,3 proc. i Mercatora - o 9,4 proc.

Global Cosmed podniósł w czwartek prognozy wyników finansowych za 2019 roku - spółka poinformowała, że jej przychody mogą wynieść za zeszły rok 310 mln zł, a EBITDA 19 mln zł wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio: 304 mln zł i 14 mln zł.

PAP, PAP Biznes, mw