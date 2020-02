Prezes PGG o łączeniu kopalń: badamy wszystkie modele

Badamy wszystkie możliwe modele, które mają przynieść wyższą efektywność; jeżeli się potwierdzą - będą wdrażane - powiedział w piątek prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, odnosząc się do możliwości łączenia ze sobą kolejnych należących do PGG kopalń.

Przedstawiciele górniczych związków zawodowych czekają na szczegóły planowanych rozwiązań w tym zakresie. Związkowcy wystąpili do zarządu PGG o spotkanie z udziałem liderów związków oraz organizacji związkowych z tych kopalń, które miałyby być w ten sposób restrukturyzowane.

Nieoficjalnie w środowisku górniczym mówi się o możliwym połączeniu kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej z gliwicką kopalnią Sośnica oraz połączeniu w jedną kopalnię zespoloną dawnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego: Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic oraz Wujek. Prezes PGG potwierdził w piątek, że docelowo katowickie kopalnie powinny być jednym organizmem. Tłumaczył, że przemawia za tym układ złoża eksploatowanego przez te zakłady.

Złoże, na którym te kopalnie za chwilę będą pracować, jest w zasadzie jedno. Dlatego powolne, systematyczne i rozsądne zmierzanie do jednego organizmu jest zasadne; ale powolne, rozsądne, zaplanowane. Więc te procesy trzeba będzie prowadzić - powiedział w piątek dziennikarzom prezes.

Nieoficjalnie przedstawiciele górniczych związków mówią, że połączenie katowickich kopalń w bliskiej perspektywie mogłoby oznaczać likwidację katowickiej kopalni Wujek. Oficjalnie jednak nie chcą na razie komentować planów PGG.

Zarząd nie przedstawił dotąd żadnych konkretów. Kiedy o to pytamy, słyszymy, że to tylko propozycja, że nad tym pracują i prowadzą analizy. Nie chcemy tego na razie komentować, dopóki nie dostaniemy na papierze, że chcą to wdrażać - powiedział szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek, wskazując, iż związkowcy chcą w tej sprawie spotkać się z zarządem spółki.