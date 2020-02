Nowe połączenia z poznańskiego lotniska

Rekordowy wynik 2,56 mln obsłużonych pasażerów zamierza osiągnąć w tym roku Port Lotniczy Poznań-Ławica. Spółka poinformowała, że w 2020 r. przewoźnicy zaoferują z Poznania 79 tras. W minionym roku lotnisko obsłużyło blisko 2,38 mln pasażerów.

Rzecznik Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn poinformował, że w tym roku pasażerowie wylatujący ze stolicy Wielkopolski będą mieli do dyspozycji 36 destynacji regularnych i 43 czarterowe. Cztery nowe trasy zaproponuje Ryanair, przewoźnicy czarterowi uruchamiają osiem nowych kierunków.

Niespodziankę dla pasażerów na sezon 2020 przygotowała nowa linia lotnicza na poznańskim lotnisku - Norwegian. Już teraz w sprzedaży tego przewoźnika są dwa połączenia: do Oslo i Kopenhagi - podał rzecznik.

Dodał, że w tym roku samoloty Ryanairu rozpoczną loty do Pafos (Cypr) i Podgoricy (Czarnogóra). Wznowione zostaną też połączenia do Lwowa i Barcelony. W ruchu czarterowym pojawi się osiem nowych kierunków proponowanych z Poznania przez biura turystyczne: Larnaka (Cypr), Ercan (Cypr Północny), Szarm el-Szejk (Egipt), Araxos-Patra (Grecja), Almeria (Hiszpania), Minorka (Hiszpania), Enfidha (Tunezja) i Salala (Oman).

Port lotniczy poinformował też, że w obecnym sezonie PLL LOT zwiększa częstość lotów na trasie z Poznania do Warszawy. Tygodniowa liczba rejsów wrośnie z 30 do 36. Lufthansa zwiększa liczbę rotacji do Frankfurtu.

Port Lotniczy Poznań-Ławica rok 2019 zakończył z wynikiem 2,379 mln obsłużonych pasażerów. Jak podkreślił prezes spółki Mariusz Wiatrowski, to prawie 3 proc. więcej niż zakładano.

W naszym wieloletnim programie zaplanowaliśmy, że w tym roku osiągniemy historycznie wysokie wyniki, obsłużymy 2,56 mln pasażerów. Te plany nadal podtrzymujemy, m.in. dlatego, że jesteśmy drugim portem regionalnym w Polsce, za Katowicami, pod względem ruchu czarterowego, a ten rynek wciąż ma duży potencjał wzrostu - powiedział.

Wiatrowski poinformował też, że w tym roku poznańskie lotnisko czekają dalsze inwestycje, które „ułatwią życie wszystkim pasażerom oraz pozwolą na jeszcze sprawniejszą odprawę i kontrolę bezpieczeństwa”.

PAP, KG