Trump broni swej decyzji o zwolnieniu Vindmana

Prezydent USA Donald Trump, który zdymisjonował ppłk Alexandra Vindmana za składanie zeznań w aferze ukraińskiej, w sobotę na Twitterze bronił swej decyzji w jego sprawie. Oskarżył go o niewłaściwe relacjonowanie jego rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Vindman, który pracował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu i zeznawał podczas procedury impeachmentu w Izbie Reprezentantów, został zwolniony w piątek.

Fake News (…) nadal mówią o Podpułkowniku Vindmanie, jakbym tylko miał myśleć o tym, że był wspaniały (…). Nie znam go, nigdy z nim nie rozmawiałem, nie spotkałem go (nie wierzę w to!) ale on był bardzo niesubordynowany, zrelacjonował treść mojej doskonałej rozmowy w sposób niewłaściwy - napisał prezydent, odnosząc się do rozmowy z Zełenskim.