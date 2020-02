TAURON ARENA DUSZNIKI z nową energią

Kolejne nasze inicjatywy jak np. TAURON Junior Cup, stanowią impuls do uprawiania sportu nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach południowej Polski – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – TAURON DUSZNIKI ARENA jest przeznaczona tak dla profesjonalistów, jak i amatorów. Piękny obiekt, zapierające dech otoczenie, do tego wysiłek na świeżym powietrzu. Cieszę się, że jako firma możemy przesłużyć się rozwojowi tego miejsca – dodaje prezes TAURONA.

To wielka chwila dla Dusznik-Zdroju, dla obiektu DUSZNIKI ARENA i dla polskiego biathlonu. Partnerstwo z firmą TAURON to wielkie wyróżnienie, motywacja do jeszcze intensywniejszej pracy, ale i dostrzeżenie wkładu naszej gminy I Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w organizację dużych międzynarodowych wydarzeń sportowych - ocenia burmistrz miasta Duszniki-Zdrój, Piotr Lewandowski - TAURON jako strategiczny partner ARENY to lokomotywa, która pomoże nam dojechać do pierwszych, biathlonowych zawodów Pucharu Świata w Polsce.