PZU Zdrowie stawia na telemedycynę

Chcemy wyznaczać standardy w opiece zdrowotnej - zapowiada prezes PZU Zdrowie Julita Czyżewska. Już testujemy innowacje, które będą wsparciem publicznej służby zdrowia - dodała Aleksandra Agatowska z zarządu Grupy PZU.

Należąca go Grupy PZU spółka PZU Zdrowie ma ponad 130 własnych i 2200 partnerskich placówek medycznych w niemal 600 miastach w Polsce. Współpracuje z kilkudziesięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju; pomoc oferuje prawie 2000 lekarzy przeszło 50 specjalizacji. W sierpniu br. PZU Zdrowie otworzyło pierwsze gabinety stomatologiczne, zaś niedługo później zapowiedziało otwarcie pierwszej w Polsce wirtualnej przychodni zdrowia.

Jak powiedziała szefowa PZU Zdrowie, niedawne przejęcie przychodni diagnostycznej Tomma zostało sfinalizowane, ale to nie koniec. „Już rozmawiamy z kilkoma podmiotami na rynku. Interesuje nas opieka ambulatoryjna, ale też specjalistyka, w tym dalszy rozwój diagnostyki obrazowej czy stomatologia, którą PZU Zdrowie uruchomiło w zeszłym roku” - wskazała.

Aleksandra Agatowska dodała, że spółka PZU Zdrowie rozwija się dwutorowo. „Z jednej strony są to przejęcia, choć nie każdy chce się konsolidować, na szczęście nam się te przejęcia udają, mamy po prostu solidną politykę inwestycyjną i silną markę Grupy PZU za sobą” - wyjaśniła.

Szefowa PZU Zdrowie wskazała także na konsekwentny rozwój sieci placówek własnych. „Tworzymy placówki od zera, dopiero co otworzyliśmy taką we Wrocławiu i Radomiu, za chwilę - jeszcze w tym kwartale - otworzymy kolejną nową placówkę w Warszawie, w ścisłym centrum miasta” - dodała.

Według Czyżewskiej, PZU Zdrowie jest wciąż na początku swojej drogi, bo jest stosunkowo młodym podmiotem na rynku opieki zdrowotnej, jednak rozwija się dynamicznie, co - jak podkreśliła, widać szczególnie w obszarach nowych technologii.

„Zaczęło się od telemedycyny” - wskazała. Dodała, że na początku działalności spółka wdrożyła konsultacje przez telefon i nie było łatwe, bo „budziło wiele wątpliwości, nawet środowisk medycznych i specjalistycznych. „W końcu się jednak udało i dziś telemedycyna jest już standardem. Ba, inni operatorzy medyczni poszli za nami, co napawa nas dumą” - powiedziała.

Jak wskazała, usługi telemedyczne stanowią 16 proc. wszystkich zlecanych wizyt, a jej udział w wizytach z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej sięga 40 proc. „Mamy też kilkanaście specjalizacji w telemedycynie, w tym dermatologię i ginekologię - wymieniła Czyżewska.

Według Agatowskiej, spółka PZU Zdrowie, mając za sobą całą grupę finansową, ma możliwość rozwoju, również w obszarze narzędzi innowacyjnych, w tym algorytmów sztucznej inteligencji i robotyki.

Jak podkreśliła, takie innowacje to klucz do rozwoju. „Chcemy pokazać, że dzięki nim da się uzdrowić system opieki zdrowotnej w Polsce. Zwłaszcza że jesteśmy również operatorem dla NFZ i nie mamy różnych standardów dla pacjentów abonamentowych i tych z publicznego systemu” - wyjaśniła.

„Z drugiej strony spółka czerpie również z systemu publicznego” - dodała Czyżewska. Wskazując na internetowe konto pacjenta, zaznaczyła, że ”to ważny krok dla prywatnych operatorów, bo to nie my będziemy musieli je wprowadzać, po prostu mamy je gotowe„. „To samo z e-skierowaniem i e-receptą, które bardzo ułatwiają nam działanie” - dodała.

Jak zaznaczyła, PZU Zdrowie było pierwszym operatorem testującym to nowe rozwiązanie. „Ba, zostaliśmy nawet tzw. proof of concept, a e-recepta okazała się świetnym uzupełnieniem do naszej telemedycyny, bo pacjent nie ruszając się z domu może odbyć konsultacje i otrzymać receptę, którą zrealizuje w wybranej przez siebie aptece” - dodała Czyżewska.

„Jesteśmy przekonani, że wszystkie rozwiązania, które dziś testujemy na bazie pacjentów komercyjnych, będą w przyszłości wdrażane do systemu publicznego” - podkreśliła Agatowska.

Longina Grzegórska-Szpyt (PAP), sek