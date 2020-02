"Le Figaro": scenariusz wojny cybernetycznej przestał być fantazją

Ataki informatyczne są dziełem grup przestępczych, często zatrudnionych przez państwa; scenariusz „cybernetycznego Pearl Harbour” i wojny totalnej przestał być fantazją - pisze w poniedziałkowym „Le Figaro” Nicolas Barotte.

Francuska minister ds. sił zbrojnych Florence Parly ostrzegała w zeszłym roku, że „kwestią czasu jest wyrządzenie przez ataki cybernetyczne poważnych i trwałych strat gospodarczych i społecznych” - przypomina dziennikarz.

„Pełne niepokoju” - jak określa dziennikarz „Le Figaro” - ostrzeżenie minister wywołało we Francji refleksję nad prawdopodobieństwem i konsekwencjami wojny informatycznej oraz nad obroną przed tego rodzaju konfliktem.

Wirus Stuxnet opóźnił irański program jądrowy, atakując wirówki. Wirusy szyfrujące WannaCry i NotPetya spowodowały miliardowe straty finansowe. Armie całego świata przygotowują się obecnie do przyszłej, a może już rozpoczętej wojny cybernetycznej - pisze autor artykułu.

Większość ataków używa oprogramowania szantażującego przedsiębiorstwa, aby po zablokowaniu ich systemów żądać od nich okupu.

Jednak granica między przestępczością cybernetyczną a bronią cybernetyczną jest bardzo płynna. Gdy NASA (amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej - PAP) ogłosiła wady systemu pozwalające na penetrację wirusom WannaCry czy NotPetya, ta podatność na atak rozprzestrzeniona była przez grupę hakerów, co można porównać do handlu kradzioną bronią” - tłumaczy cytowany w „Le Figaro” generał Didier Tisseyre, dowódcy stworzonego we wrześniu ub.r. ComCyber, francuskiego dowództwa obrony cybernetycznej.