Sasin chce sprzedać akcje Energi. Nikt nie chce ich kupić

Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi w wezwaniu korzystniej niż po 7 zł za akcję, uważa minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jego zdaniem w branży energetycznej powinno dojść do konsolidacji.

Dodał, że ministerstwo ma wiele wycen i są wśród nich także wyższe niż 7 zł za akcję.

Jego zdaniem, inwestycja w blok C Elektrowni Ostrołęka jest w tej chwili „kłopotem dla inwestorów” - Energi i Enei.

Od czasu podjęcia decyzji o realizacji radykalnej zmianie uległo rynkowe otoczenie. Mamy unijną politykę klimatyczną wywierającą presję na odejście od węgla, która utrudnia pozyskanie finansowania dla inwestycji węglowych. Dlatego trzeba poważnie przeanalizować sens takiego projektu. Pojawiła się także nowa okoliczność, czyli zaangażowanie w przedsięwzięcie Orlenu. Czy kupi on Energę, która uczestniczy w projekcie elektrowni węglowej? To może mieć w tym momencie kluczowe znaczenie. Rozmawiamy na ten temat, ale nie mogę mówić o efektach, bo każde moje słowo może mieć wpływ na cenę akcji jednej bądź drugiej firmy” - wskazał minister.

Podkreślił, że miks energetyczny musi uwzględniać elektrownie gazowe, takie jak nowe bloki w Dolnej Odrze, których budowę niedawno zainaugurowano. Dodatkowo, ministerstwo kontynuuje prace nad projektem elektrowni jądrowych i rozważa nowe technologie, takie jak minireaktory rozwijane w Stanach Zjednoczonych, które być może w przyszłości mogłyby zastępować bloki węglowe.

Sasin zaznaczył też, że w sektorze energetycznym powinno dojść do konsolidacji.

Jego zdaniem można byłoby rozważyć prywatyzowanie tzw. resztówek, czyli 12% udziałów Skarbu Państwa w spółkach, jednak nikt ich nie chce kupić. Ministerstwo nie przewiduje natomiast prywatyzowania całych spółek Skarbu Państwa.

Minister wskazał także, że „nie wyobraża sobie, by Skarb Państwa drenował spółki przez dywidendę, uniemożliwiając ich rozwój”.

Jeśli mają inwestować, muszą mieć na to pieniądze. Nie mogę zadeklarować, że żadnych dywidend nie będzie, bo nie we wszystkich spółkach nasz udział jest większościowy i nie my tam decydujemy, ale chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której pieniądze wypracowane przez spółki w dużej mierze będą kierowane na inwestycje - zaznaczył.