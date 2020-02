CPK: Ruszyły konsultacje

Od poniedziałku na stronie internetowej CPK można zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji nowego portu lotniczego - poinformowała spółka. Konsultacje potrwają do 10 marca br.

Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych

z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych - czytamy w poniedziałkowym komunikacie spółki.

CPK informuje, że formularz znajduje się na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl , uwagi można też przesłać pocztą lub zostawić w siedzibie spółki.

„Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie” - powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Spółka tłumaczy, że Strategiczne Studium Lokalizacyjne powstało w ramach przygotowań spółki CPK do zaprojektowania i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Łączą one poszczególne regiony kraju z CPK i między sobą, likwidując wykluczenie transportowe w różnych regionach Polski.

„Ostateczny przebieg linii będzie zależał właśnie od wyników rozpoczynających się dzisiaj konsultacji społecznych. Konsekwentnie, po raz kolejny, pytamy społeczność lokalną o opinię. Dlatego w ubiegłym roku zakończyliśmy Regionalne Konsultacje Strategiczne, podczas których rozmawialiśmy z samorządowcami o nowych liniach we wszystkich 16 województwach” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes CPK Mikołaj Wild.

Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych, w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości. Połączenia mają umożliwić dojazd do CPK z większości największych miast Polski w nie dłużej niż 2,5 godz. Np. podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi - niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy poniżej 2 godz., a podróż między Krakowem i Katowicami skróci się do 35 minut. Do sieci kolejowej zostaną włączone m.in. Jastrzębie-Zdrój i Łomża, do których nie da się teraz dojechać pociągiem.

Każda z 10 tras kolejowych do CPK ma składać się z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację - PKP Polskie Linie Kolejowe.

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki - między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.

CPK - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

(PAP)SzSz