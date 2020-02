Adamczyk: w tym roku przetargi na kilkanaście obwodnic

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk liczy, że jeszcze w tym roku mogą zostać ogłoszone przetargi na budowę 15-16 obwodnic z przedstawionego w sobotę rządowego programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych. Kilka z nich może zostać oddanych do użytku w 2023 r.

Według niego w tym samym roku w realizacji powinno być około 20 obejść miast i miasteczek.

Jak zaznaczył Adamczyk w poniedziałek w Trzebini (woj. małopolskie), najszybciej będą realizowane te inwestycje, które mają już przygotowane dokumentacje i posiadają odpowiednie zgody. Większość z planowanych obwodnic - zaznaczył szef resortu infrastruktury - jest jednak na bardzo wczesnym etapie, dlatego do ich sprawnego przygotowania i realizacji potrzeba zgody i współpracy ze strony władz samorządowych i organizacji lokalnych.

Według zapowiedzi, cały program 100 obwodnic będzie realizowany w latach 2020-2030, a jego szacunkowa wartość wyniesie 28 mld zł.

Program, który staje się rzeczywistością i obejmuje wszystkie województwa w kraju, odpowiada na potrzeby i oczekiwania milionów Polaków - podkreślił Adamczyk podczas briefingu w Trzebini.

Dodał, że wiele inwestycji w programie 100 obwodnic to zadania, które do tej pory były tylko marzeniami mieszkańców, proszono o nie podczas wielu spotkań. Ich realizacja będzie więc długotrwała, ponieważ - zastrzegł minister - trzeba dochowywać wszelkich reżimów i procedur.

Potrzebne też jest wsparcie środowisk samorządowych i organizacji lokalnych. Jeżeli nie będzie odwołań i protestów, to jestem przekonany, że proces realizacji tych inwestycji będzie przebiegał sprawnie - ocenił Adamczyk.

Poinformował, że w województwie małopolskim w ramach programu ma zostać zbudowanych siedem obwodnic: Trzebini, Limanowej, Makowa Podhalańskiego, Nowego Targu, Piwnicznej, Tarnowa (wschodnia obwodnica), Wadowic. Jako pierwsza szansę na realizację ma wschodnia obwodnica Tarnowa, która posiada już m.in. prawomocną decyzję środowiskową.

Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

Pełny spis planowanych do budowy obwodnic jest umieszczony na specjalnej stronie internetowej pod adresem: www.100obwodnic.pl.

PAP, mw

