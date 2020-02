Sprowadzamy więcej starszych aut

Liczba samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w styczniu br. wzrosła o 8,9 proc. r/r do 81 843 pojazdów, poinformował IBRM Samar. To najwyższy styczniowy wynik w historii

Pierwszy miesiąc bieżącego roku był o 1 dzień roboczy krótszy niż przed rokiem, co dodatkowo przyczyniło się do większego importu używanych aut, szczególnie w kontekście znaczących wzrostów cen samochodów nowych. Warto przypomnieć, że w tym samym czasie liczba rejestracji nowych samochodów o dmc do 3,5 tony spadła o 14,5 proc. (43 889 sztuk) - czytamy w komunikacie.

Średni wiek importowanych samochodów wynosi obecnie 11 lat i 7 miesięcy, o ok. 1 miesiąc więcej niż w styczniu 2019 r. Najpopularniejszym rocznikiem produkcji jest 2008 (6 755 sztuk), podano także.

TOP 10 krajów, które stanowiły najważniejsze źródło importu w styczniu 2020 wraz ze zmianą procentową w odniesieniu do stycznia roku ubiegłego przedstawia się następująco:

Niemcy - 46 277 szt. (+7,5 proc.) Francja - 8 281 szt. (+14,2 proc.) Belgia - 5 620 szt. (+12,2 proc.) Holandia - 3 563 szt. (-1,8 proc.) Włochy - 3 078 (+9,7 proc.) USA - 2 626 szt. (+21,6 proc.) Szwajcaria - 2 195 szt. (+2,9 proc.) Dania - 2 125 szt. (+1,0 proc.) Austria - 2 122 szt. (+12,9 proc.) Szwecja - 1 839 szt. (-5,4 proc.)

Natomiast TOP10 najczęściej importowanych marek w styczniu:

Volkswagen - 9 506 szt., Opel - 7 904 szt., Ford - 7 108 szt., Audi - 7 092 szt., Renault - 5 240 szt., BMW - 5 078 szt., Peugeot - 4 017 szt., Citroen - 3 854 szt., Mercedes - 3 806 szt., Toyota - 2 873 szt.

