Armia domaga się blokady Huawei

Kanadyjscy wojskowi chcą, by rząd federalny zakazał udziału chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei w dostawach sprzętu do budowy sieci 5G ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - napisał w poniedziałek dziennik „The Globe and Mail”, powołując się na wysokiego rangą urzędnika.

Według cytowanego przez gazetę źródła zaznajomionego ze sprawą, wysocy rangą wojskowi, w tym szef sztabu kanadyjskich sił zbrojnych gen. Jonathan Vance, uważają, że udział Huawei stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

„Wojsko uważa, że Huawei nie jest zaufanym dostawcą, ponieważ jej sprzęt 5G mógłby być użyty w celach szpiegowskich lub do sparaliżowania krytycznej infrastruktury podczas kryzysu międzynarodowego” - jak wypowiedź urzędnika relacjonuje „The Globe and Mail”.

Istnieją również obawy, że dopuszczenie Huawei do budowy 5G mogłoby zagrozić współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi oraz wymianie informacji wywiadowczych z partnerami z Sojuszu Pięciorga Oczu obejmującego USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Australię i Nową Zelandię - czytamy w artykule.

Rzecznik ministerstwa obrony narodowej Daniel Le Bouthillier powiedział gazecie, że wojsko nie może udzielić komentarza w tej sprawie.

Jak przypomina „The Globe and Mail”, obecnie sprzęt Huawei wykorzystywany jest jedynie w peryferyjnych elementach sieci bezprzewodowych, a nie do zarządzania przepływem danych. Ottawa ma do wyboru kilka opcji odnośnie do 5G: pozostawić status quo, pozostawić status quo i wprowadzić dodatkowe kontrole na Huawei, lub wprowadzić zakaz.

W listopadzie dziennik donosił, że również kanadyjski wywiad (Canadian Security Intelligence Service) chce zakazu dla firmy Huawei, którą postrzega jako zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Z kolei agencja bezpieczeństwa komunikacyjnego (Communications Security Establishment), uważa, że wystarczą testy i monitoring sprzętu dostarczanego przez Huawei.

Stany Zjednoczone i Australia zakazały operatorom komórkowym w swoich krajach korzystania z technologii 5G Huawei. Waszyngton zagroził też ostatnio, że wymiana informacji z sojusznikami, którzy dopuszczą Huawei, zostanie ograniczona. Nowa Zelandia zablokowała plany budowy sieci 5G z użyciem sprzętu Huawei jednemu z krajowych operatorów. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson dopuścił ograniczony udział Huawei w budowie infrastruktury 5G.

