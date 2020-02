Miliardowe długi w handlu

Ponad 7,4 mld zł wynosi przeterminowane zadłużenie branży handlowej wobec kontrahentów i banków; dotyczy ono ponad 74 tys. podmiotów - wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Rekordowy dług, sięgający 181 mln zł, ma firma z województwa śląskiego.

W raporcie „Handel w obliczu wyzwań” poinformowano, w bazach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK na koniec III kwartału 2019 r. ponad 74 tys. podmiotów - działających, zawieszonych i zamkniętych - miało przeterminowane zobowiązania wobec partnerów biznesowych i banków.

W całym sektorze zaległe zobowiązania ma 5,7 proc. firm i pod tym względem akurat handel nie wypada wyjątkowo źle, bo w całej gospodarce udział niesolidnych płatników wynosi 6,2 proc. Dla porównania w najsłabiej prezentującym się sektorze transportowym jest to w granicach 9 proc.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że handel ma najwięcej przeterminowanych zobowiązań wśród wszystkich sektorów gospodarki - ponad 7,4 mld zł.

W ciągu roku, od września 2018 do września 2019, zaległości te podniosły się o ponad 1,3 mld zł, czyli o niemal 22 proc. W tym czasie wszystkie sektory odnotowały wzrost o blisko 12 proc..

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak tłumaczy, że w ciągu roku najbardziej podwyższyła się kwota zaległości handlu detalicznego, o 25 proc. Zaległości handlu hurtowego wzrosły o 21 proc., podczas gdy przeterminowane zobowiązania wszystkich firm widocznych w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK zwiększyły się o niecałe 12 proc.

„Handel ma problemy z regulowaniem zobowiązań, bo jego partnerzy biznesowi również dają mu się we znaki. M.in. ze względu na opóźnienia płatności od odbiorców firmy handlowe oceniają miniony rok gorzej niż pokazuje przeciętna ocen z całej gospodarki” - powiedział cytowany w komunikacie Grzelczak.

Z raportu wynika, że częściej nie płacą dostawcom hurtownie niż detaliści.

Hurtownie mają 4,13 mld zł opóźnionych zobowiązań, które rozkładają się na 25 tys. podmiotów. Oznacza to, że problem dotyczy 8,4 proc. firm zajmujących się handlem hurtowym. W przypadku detalistów zaległości dotyczą 36,3 tys. podmiotów i wynoszą niecałe 2,26 mld zł. Zaległe zobowiązania ma 4,6 proc. podmiotów.

W ujęciu regionalnym największe zaległe zobowiązania mają firmy z Mazowsza i Śląska: odpowiednio 1,73 mld zł oraz 1,15 mld zł. W woj. mazowieckim zaległości ma 6,4 proc. podmiotów, a w woj. śląskim 6,8 proc. Trzecim najbardziej zadłużonym regionem jest Wielkopolska. Tam przeterminowane długi wynoszą ponad 720 mln zł, w przeliczeniu na podmioty, zaległości ma 5,6 proc. wszystkich działających tam firm.

Na drugim końcu skali są woj. opolskie, świętokrzyskie i podlaskie. Na Opolszczyźnie firmy handlowe mają do oddania 96,5 mln zł i problem dotyczy 5,4 proc. wszystkich w regionie. W Świętokrzyskiem to prawie 106,8 mln zł, a na Podlasiu 114,8 mln zł. Zaległości ma tam odpowiednio 4,1 proc. i 4,3 proc. przedsiębiorców handlowych.

Z raportu wynika, że rekordowe przeterminowane zadłużenie należy do firmy z woj. śląskiego i wynosi 181 mln zł. Drugie co do wielkości zadłużenie to ponad 136 mln zł i należy do podmiotu z Mazowsza. Tam znajduje się także trzecia najbardziej zadłużona firma handlowa w Polsce, której zobowiązania sięgają 74 mln zł.

W pierwszej piątce znalazł się także podmiot z woj. kujawsko-pomorskiego - dług w wysokości 71,6 mln zł, oraz jeszcze jedna firma z woj. mazowieckiego - zaległości na poziomie nieco poniżej 61,5 mln zł.

Z pewnością na korzyść handlu i jego stabilności finansowej nie działa nasycenie sklepami polskiego rynku. W naszym kraju należy ono do najwyższych w Europie. Średnio na 10 tys. mieszkańców przypada w Polsce 25 sklepów. W Hiszpanii jest to 11 a, we Francji dwie placówki. Mocno rozwinięty handel sprawia, że w sektorze tym pracuje dziś ponad 1,3 mln osób, więcej zatrudnionych jest tylko w przemyśle.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG.

