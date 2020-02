Kościński: Chcemy pobić rekord deklaracji złożonych on-line

Chcemy pobić ubiegłoroczny rekord deklaracji złożonych on-line - mówi PAP minister finansów Tadeusz Kościński. W 2019 r. złożono około 16 mln e-deklaracji, z tego blisko 7 mln przez Twój e-PIT.

PAP: 15 lutego br. rusza druga odsłona usługi Twój e-PIT. Jakie zeznania oferuje?

Tadeusz Kościński: W tym roku, tak jak w poprzednim, na podatników będą czekać najpopularniejsze roczne zeznania podatkowe osób fizycznych: PIT-37 i PIT-38. Dodatkowo, pierwszy raz udostępnimy formularze PIT-28 i PIT-36. Należy jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Inny jest termin na złożenie PIT-28 za 2019 r. Mamy na to czas do 2 marca br. Kolejną kwestią jest to, że w przypadku PIT-28 i PIT-36 nie nastąpi ich automatyczna akceptacja 30 kwietnia, ponieważ wymagają uzupełnienia ze strony podatnika.