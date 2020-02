Gaz-System porozumiał się z Eneą ws. Elektrowni Kozienice

Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - i Gaz-System podpisały porozumienie w sprawie zaprojektowania przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej gazu, podały spółki.

Gaz do elektrowni w Kozienicach zostanie doprowadzony gazociągiem, którego projektowanie zostanie zapoczątkowane tym porozumieniem. To gaz, który pozwoli zastąpić stare wyeksploatowane bloki na węgiel kamienny, dzięki czemu elektrownia stanie się bardziej nowoczesna - powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas konferencji prasowej.

Jego zdaniem, planowane połączenie świadczy o tym, że w strategii energetycznej Polska dąży do tego, by źródła nieefektywne zastępować nowymi, które poprawią jakość powietrza, a równocześnie wpisuje się w decyzję Unii Europejskiej, zmierzającą do obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Dodał też, że elektrownie gazowe potrzebne są w związku z planami budowy dużych odnawialnych źródeł energii.

Porozumienie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwoleń administracyjnych. Gaz ma być dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, którego realizacja jest na etapie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. Zgodnie z porozumieniem, podpisanie umowy o przyłączenie elektrowni do sieci gazowej ma nastąpić do 2023 r.

Przystępujemy wcześniej do projektowania gazociągu do Kozienic. Gazociąg Gustorzyn-Wronów jest na etapie projektowania, ale nie czekamy, wiemy, że będzie wykonany, i tak będziemy postępować, prowadzić czynności równolegle, żeby jak najszybciej dostarczać gaz, którego potrzebuje gospodarka polska - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Czytaj też: Rada nadzorcza Enei: Stanisław Hebda rezygnuje

PAP, KG