Walka o dobry klimat

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.

Stale rośnie zatem wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne i pomagają je chronić.

W 2009 roku udział Polski w europejskim OZE wynosił zaledwie 0,59 proc. W ciągu kolejnych 10 lat nastąpił jednak ogromny postęp, a moc działających instalacji zwiększyła się 3,5 krotnie, z 1,75 do 8,23 GW. Przełożyło się to na obecny udział na poziomie 1,53 proc., a widok dachów pokrytych kolektorami słonecznymi lub panelami fotowoltaicznymi na stałe wpisał się w polski krajobraz. Polacy powoli przyzwyczajają się również do elektrycznych i hybrydowych samochodów oraz motocykli, które zdobywają coraz większą popularność wśród zmotoryzowanych.

Jednak wykorzystywanie OZE lub kupno elektrycznego samochodu to nie jedyne sposoby, jakimi możemy dbać o nasze środowisko. W trosce o planetę można wymienić swój węglowy kocioł centralnego ogrzewania, zainstalować w domu pompę ciepła albo wymienić okna i drzwi na takie, które będą w większym stopniu izolować dom od warunków panujących na zewnątrz.

Wszystkie te cele można zrealizować z nową „Pożyczką Ekspresową na cele ekologiczne” Banku Pekao. Co najważniejsze, z jej preferencyjnych warunków może skorzystać każdy, nie tylko dotychczasowi klienci. Decydując się na ofertę banku, można otrzymać od 5 tys. do 50 tys. zł pod warunkiem, że co najmniej 80 proc. tej kwoty przeznaczone zostanie na zakup lub instalację jednego z poniższych celów ekologicznych:

• odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych,

• kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych),

• pomp ciepła,

• okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu,

• samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym.

Bank Pekao wspiera osoby, które chcą zadbać o dobry klimat naszej planety. Dzięki nowej ofercie „Pożyczka Ekspresowa na cele ekologiczne” oferujemy naszym klientom - zarówno nowym, jak i dotychczasowym - możliwość pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Ekologia jest dla nas niezwykle ważna i dlatego przechodzimy od słów do czynów – mówi Wojciech Werochowski, Dyrektor Departament Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Okres spłacania pożyczki można rozłożyć na dowolny okres aż do 10 lat, dzięki czemu wysokość raty można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Specjalne warunki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych do 30.06.2020 r.

Pekao w coraz większym stopniu i coraz częściej finansuje projekty energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy można wymienić kilka przykładów tego rodzaju zaangażowania w inwestycje proekologiczne:

• po inwestycji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w obligacje Pekao (128,5 mln zł w październiku 2018 r. i 70 mln zł w czerwcu 2019 r.), zobowiązanie się w banku w obu przypadkach do przeznaczenia równowartości 150 proc. wartości inwestycji EBOiR na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną

• umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na linię finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 150 mln zł, związaną z podniesieniem efektywności energetycznej (kwiecień 2019 r.)

• udzielenie kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce - Potęgowo na Pomorzu (maj 2019 r.)

• uruchomienie akcji kredytowej sfinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek (sierpień 2019 r.)

• pozyskanie z EBI przez Pekao Leasing 100 mln euro na finansowanie inwestycji MŚP, które posłużą m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE (grudzień 2019 r.)

• obligacje dla aglomeracji śląskiej – Tramwaje Śląskie 2 – w ramach programu mającego na celu zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego

Bank realizuje również wiele wewnętrznych inicjatyw ekologicznych:

• uproszczenie procedur wewnętrznych, pozwalające na 274 tys. mniej wydruków miesięcznie

• planowany montaż instalacji fotowoltaicznych na 20 budynkach banku w 2020 r.

• sukcesywna termomodernizacja budynków banku, 59 ToE rocznie oszczędności

• ekologiczny wolontariat - np. sadzenie drzew, czyszczenie lasów i parków