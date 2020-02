Putin dołuje w sondażach

Poziom zaufania wśród Rosjan do prezydenta Władimira Putina wyniósł w styczniu br. 35 proc. - wynika z sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady. W listopadzie 2017 r. było to 59 proc., co oznacza, że w ciągu dwóch lat wskaźnik spadł o 24 punkty procentowe.

Wyniki badania Centrum Lewady opublikowało w środę. Przeprowadzono je w dniach 23-29 stycznia br., już po orędziu Putina przed parlamentem. W tym wystąpieniu w połowie stycznia rosyjski prezydent zaproponował zmiany w konstytucji i złożył szerokie obietnice socjalne.

W sondażu respondentom zadano pytanie otwarte, prosząc ich o wymienienie pięciu-sześciu nazwisk polityków i działaczy, do których mają zaufanie. Putina wskazało 35 proc., na kolejnych miejscach znaleźli się ministrowie: obrony Siergiej Szojgu (19 proc.) i spraw zagranicznych Siergiej Ławrow (17 proc.). 22 procent ankietowanych wybrało odpowiedź „nie ufam nikomu”, kolejne 17 proc. nie miało zdania.

Szef Centrum Lewady Lew Gudkow powiedział dziennikowi „Wiedomosti”, że spadek o 24 pkt proc. od listopada 2017 roku jest bardzo znaczący. Socjolog wskazał, że pytanie otwarte - gdy ankietowani nie widzą przed sobą listy konkretnych nazwisk - daje pewniejsze rezultaty.

W sondażach Centrum Lewady nie zmienia się natomiast wskaźnik akceptacji działalności prezydenta - utrzymuje się on na poziomie 67-70 proc. W rozmowie z „Wiedomostiami” Gudkow powiedział, że zaufanie dotyczy oceny sfery socjalnej, a wskaźnik akceptacji działań mówi o ocenie polityki zagranicznej. „Ocena działalności (prezydenta) w polityce zagranicznej jest wysoka, w wewnętrznej - stale się obniża” - wskazał socjolog.

Spadek zaufania do Putina jest zdaniem Gudkowa tendencją długotrwałą, której nie zmieniają czasowe wahania rankingów. Jako przyczyny szef Centrum Lewady wskazuje rozdrażnienie i zmęczenie Rosjan osobą prezydenta; obywatele są niezadowoleni z sytuacji w gospodarce i braku możliwości normalnych zarobków.

Prorządowe Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) publikuje co tydzień wyniki sondażu zamkniętego, w którym Rosjanie mówią o zaufaniu do konkretnych polityków. W ostatnim takim badaniu zaufanie do Putina wyraziło 73,1 proc. ankietowanych.

Czytaj też: Rosja pręży muskuły przed 9 maja

PAP, KG