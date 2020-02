Rekordy PKO BP! "Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej"

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej - skomentował Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. PKO Bank Polski zakończył 2019 rok jako najcenniejsza spółka notowana na GPW w Warszawie. W całym 2019 roku zysk netto grupy banku wyniósł 4,031 mld zł i wzrósł o 7,8 proc. rok do roku. Rentowność kapitału własnego banku (ROE) netto wyniosła 10,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. wobec 2018 roku - strategia banku do 2022 roku zakłada wzrost ROE do 12 proc.

Cały rok 2019 uważamy za bardzo udany dla naszego banku. Był to też rok stulecia PKO Banku Polskiego. Sto lat od powstania mamy historyczny wynik, ponad 4 mld zł zysku, bardzo dobry zwrot z kapitału, pow. 10 proc., koszty poniżej 40 proc., najniższy koszt ryzyka w historii 0,47 proc. Kolejny rekord, to suma bilansowa, 348 mld zł, czyli o 7,3 proc. więcej niż rok wcześniej. A jednocześnie bank cały czas poprawia swoje parametry technologiczne – skomentował prezes spółki Zbigniew Jagiełło.

Jak dodał, w kanałach elektronicznych sprzedaż jest większa niż w kanałach tradycyjnych. W przypadku PKO BP ważny jest też wynik jakościowy. Zysk 4 mld zł w 2019 to rekordowy zysk PKO BP. Jeszcze pięć lat temu zysk wynosił 2,600 ml zł. Teraz wynosi ponad 4 mld zł, mimo podatku bankowego i innych dodatkowych obciążeń. A bank w bardzo dobrym tempie nadal rośnie. To przekłada się na wskaźnik efektywności. Zwrot na kapitale (ROE) już drugi rok z rzędu wynosi 10 proc. Zwiększa się efektywność kosztowa – koszty spadły do blisko 40 proc.

To pokazuje, że bank bardzo odpowiedzialnie nasz bank zarządza swoim wzrostem. To jest przeszłość, ale mamy z tyłu głowy cele na przyszłość. Te aspiracje to osiągnięcie zwrotu na kapitale w okolicach 12 proc. – powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu nadzorujący obszar finansów i rachunkowość. - Przychody banku wzrosły o 10 proc. Głównym motorem wzrostu był wynik odsetkowy. To dzięki wzrostowi wolumenu, ale też dzięki odpowiedzialnej polityce odsetkowej. Mimo, że mamy nowe otoczenie i zwracamy klientom część z prowizji – dodał.

Jak dodał, zysk netto zakładany na 2022 to 5 mld zł, a marża odsetkowa w 2020 r. będzie prawdopodobnie wyższa niż była w 2019 r., a bank jest w stanie poprawiać ją w tempie 1-2 pkt bazowe kwartalnie.

PKO Bank Polski w 2019 roku przedstawił zaktualizowaną strategię, w której określił nowe, ambitne cele finansowe i która przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji.

Naszym kluczowym kanałem komunikacji stał się kanał mobilny, smartfonów. Nasz ekosystem dalej chcemy oprzeć o IKO. Patrzymy na IKO jako na punkt, który w przyszłości zdominuję cała relację z bankiem – mówi Adam Marciniak, wiceprezes Banku PKO BP nadzorujący obszar informatyki. - IKO 5.0 pozwoli na jeszcze szybszy rozwój platformy. Zależy nam z drugiej strony, by IKO było platformą dominującą, ale też platformą wykorzystującą analizę danych i dopasowanie do klienta. Będą tam też innowacyjne narzędzia dla przedsiębiorców, jak księgowość, wirtualny dysk i inne. Ważna jest też tu współpraca z e-administracją. Integrujemy się z usługami, wykorzystujemy tożsamość cyfrową, moje ID w Profilu zaufanym, przygotowujemy się do wykorzystania dyrektywy PSD2. Będziemy podnosić kompetencje w zakresie chmurowym. Budujemy ekosystem dostawców chmurowych Bezpieczeństwa strzeże także sztuczna inteligencja – dodał.

PKO BP za 2019 może pochwalić się także ogromnym wkładem w rozwój PPK, jednocześnie z dużą korzyścią dla siebie. Jednocześnie wyniki wskazują na umiejętne zarządzanie kapitałem klientów.

Bardzo mocno rosną oszczędności klientów, którymi zarządzamy. 8 proc. W segmencie gospodarstw domowych przyrost depozytów rok do roku wyniósł ponad 12 proc. To bardzo, bardzo dużo. Udało nam się pozyskać to PPK ponad 1500 firm. Pozyskaliśmy w ten sposób dostęp do kolejnej grupy klientów, którzy będą swoje środki odkładali na poczet swoich emerytur. To olbrzymi sukces – ocenił prezes Jagiełło. - Jesteśmy bardzo dumni z wzrostu kredytów konsumpcyjnych. Sprzedaliśmy w kwartale 4 mld zł kredytów konsumpcyjnych. To był najlepszy kwartał jaki odnotowaliśmy w tego typu kredytach. Wzrost depozytów rok do rok to ponad 14 proc. Małe firmy kumulują środki na naszych kontach, w mniejszym stopniu korzystają z kredytów – dodał.

Spytany przez nasz portal o plany ekspansji zagranicznej zarząd Banku PKO BP zadeklarował, że rozważa kolejne kierunki rozwoju, ale jeszcze nie chce zdradzać szczegółów.

Myślimy o kilku kolejnych, potencjalnych miejscach w których obecność miałaby silne uzasadnienie z punktu widzenia biznesu.. Z punktu widzenia PKO BP podążanie za klientem korporacyjnym jest już wpisane w DNA naszego biznesu – mówi Maks Kraczkowski, wiceprezes banku nadzorujący obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi. - Z punktu widzenia akcjonariuszy, nasza aktywność międzynarodowa podporządkowana jest rynkowi, z drugiej działalności biznesowej. Jesteśmy obecni na rynku niemieckim z bankowością korporacyjną. Także jesteśmy obecni w czeskiej Pradze, a za chwilę będziemy na Słowacji, w Bratysławie. Oczekujemy tylko na wydanie decyzji administracyjnej. Kolejne zagraniczne placówki banku to za każdym razem placówki korporacyjne. Jesteśmy cały czas otwarci na propozycje od analityków – dodał.

