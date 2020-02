Brexit odbije się na budżecie UE

Szanse na przyjęcie dużego budżetu Unii Europejskiej są bardzo niewielkie - powiedział w środę minister ds. europejskich Konrad Szymański podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE.

Nadzwyczajny budżet w sprawie wieloletnich ram finansowych zaplanowany jest na 20 lutego. Jeśli szefowie państw i rządów dojdą na nim do porozumienia, budżet trafi pod głosowanie Parlamentu Europejskiego.

Jak dodał, „nawet Komisja Europejska w porównaniu do dotychczasowych propozycji przedstawiła budżet de facto mniejszy”.

Szymański dodał, że „to oznacza bardzo poważne trudności, żeby ustalić, jak powinna wyglądać architektura wewnętrzna tego budżetu”.

Z naszego punktu widzenia jest jasne i mają tego świadomość wszyscy nasi partnerzy w negocjacjach, że obniżanie skali ogólnej budżetu musi skutkować cięciami tam, gdzie wzrosty finansowania - często bardzo daleko idące - są największe - powiedział.

My oczywiście rozumiemy finansowe konsekwencje brexitu sięgające 80 mld euro, obiektywy wzrost gospodarczy Polski i ten ostatni element, który jest tylko i wyłącznie kwestią decyzji państw, czyli generalna wielkość budżetu oznacza, że alokacje dla państw członkowskich będą mniejsze. Natomiast nie zgadzamy się na to, żeby były one nieproporcjonalne a wręcz dyskryminacyjne w stosunku do polityki spójności czy też polityki rolnej - powiedział Szymański.