Spada import węgla

Do Polski napłynęło w ub. roku 16,7 mln ton węgla z importu - prawie 2,6 mln ton mniej niż rok wcześniej. Ponad 4 mln z 13,2 mln ton sprowadzonego z zagranicy węgla energetycznego zaimportowały spółki związane ze Skarbem Państwa - poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda.

Według danych przytoczonych przez Gawędę, w ub. roku wielkość importu węgla kamiennego do Polski wyniosła 16,7 mln ton, z czego 13,2 mln ton stanowił węgiel energetyczny, a 3,5 mln ton - węgiel koksowy. Najwięcej surowca - 10,8 mln ton - sprowadzono z Rosji, jednak w odniesieniu do poprzedniego roku import z tego kierunku zmniejszył się o 2,5 mln ton.

Wiceminister potwierdził, że wśród importerów węgla były też spółki Skarbu Państwa oraz takie, w których Skarb Państwa ma udziały. W sumie sprowadziły one w ub. roku ponad 4 mln ton węgla, zaś przeszło 9 mln ton importowanego węgla energetycznego przypada na prywatnych importerów.

Do energetyki zawodowej i przemysłowej trafia ok. 17 proc. importu, czyli ok. 2,8 mln ton. W ub. roku do energetyki zawodowej i przemysłowej z polskich kopalń trafiło 97 proc. węgla kamiennego i brunatnego. To jest bardzo ważna informacja, bo wskazuje, że główny wolumen węgla kierowany do energetyki zawodowej pochodzi właśnie z naszych kopalń, ze spółek Skarbu Państwa - mówił wiceminister.